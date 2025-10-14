„Es kracht im österreichischen Fußball“ – Die besten Netz-Reaktionen zum Pacult-Engagement beim WAC

Nächstes Trainerbeben in der ADMIRAL Bundesliga: Peter Pacult kehrt mit sofortiger Wirkung nach Kärnten zurück und übernimmt beim Wolfsberger AC – alle Infos.

Nach dem überraschenden Wechsel von Dietmar Kühbauer zum LASK kommt es nun zur nächsten Überraschung – wir haben die besten User-Reaktionen aus den sozialen Medien zusammengefasst:

Durchaus belustigt von der Trainer-Rochaden in den letzten Wochen ist der User Florian Maringer: „Pacult, Kühbauer… Das österreichische Trainerkarussell ist ein reiner Circle Jerk.“ Ähnlich sieht es pfanni2204 auf Instagram. „Es kracht so sehr im österreichischen Fußball.“

Der X-Nutzer Zlatansson ist von der Entscheidung des WAC nicht wirklich begeistert: „Peter Pacult neuer Wolfsberg-Trainer… hab Angst.“

Auf Facebook wünschen zahlreiche Userinnen und User dem 65-Jährigen viel Erfolg. So schreibt Kurt Painsi: „Alles Gute Herr Pacult!“ Mattersburg-Legende Ilco Naumoski drückt Pacult ebenfalls die Daumen: „Gratulation Legende, viel Glück!“

Facebook-Nutzer Edi Brunner ist der Verpflichtung von Pacult sehr zufrieden und lobt die Vereinsführung des WAC: „Top Lösung – der WAC, wirtschaftlich stabil und gute Kommunikation mit dem Präsidenten. Somit kann der bereits eingeschlagene sportliche Weg weitergeführt werden. Wieder einmal hat es Dietmar Riegler gezeigt das mit wenig sehr viel geht. Gratuliere! Alles gute dem WAC und Peter Pacult!“

