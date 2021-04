Die bet-at-home Basketball Superliga bei Sky: Das zweite Viertelfinal-Duell zwischen St. Pölten und Oberwart live

Das zweite Duell der Viertelfinal-Serie am morgigen Samstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Alle weiteren Live-Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Die bet-at-home Basketball Superliga wartet am Samstag mit den zweiten Spielen der Viertelfinal-Serien auf! Im Duell St. Pölten gegen Oberwart brauchen die Niederösterreicher nach der Niederlage in Spiel eins eine deutliche Leistungssteigerung im ersten Playoff-Heimspiel seit 2010. Denn nach der 84:107 Niederlage in Oberwart am Mittwoch, können die Gunners mit einem Auswärtssieg drei „Matchbälle“ zum Aufstieg ins Halbfinale erzwingen. Den Grundstein für den Erfolg im ersten Spiel legten die Burgenländer im dritten Viertel, das sie mit 41:15 dominierten. Im Aufeinandertreffen von Chris Ferguson und Quincy Diggs, die 2016 gemeinsam das Double gewannen, will sich der Underdog aus St. Pölten aber noch nicht geschlagen geben und den Heimvorteil nutzen. Wer Spiel zwei des Viertelfinal-Duells für sich entscheidet, ist am morgigen Samstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Das Live-Spiel der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky:

Samstag, 3. April 2021



20:00 Uhr

SKN St. Pölten – Unger Steel Oberwart Gunners, live auf Sky Sport Austria 1

Moderator: Michael Ganhör

Kommentator: Gerfried Pröll

Bild: GEPA