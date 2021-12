Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: Das Niederösterreich-Derby Traiskirchen Lions gegen den SKN St. Pölten morgen live auf Sky Sport Austria

Am Samstag wartet auf Sky Seher:innen die nächste spannende Begegnung der bet-at-home Basketball Superliga. Der SKN St. Pölten ist in einem Niederösterreich-Derby zu Gast in Traiskirchen bei den Lions. Der SKN konnte in den vergangenen Wochen jede Menge Selbstvertrauen tanken, die letzten fünf Spiele allesamt gewinnen und sich damit bis auf Tabellenplatz drei vorarbeiten. Nun wartet mit den Traiskirchen Lions das aktuelle Tabellenschlusslicht auf das Team von Trainer Andreas Worenz. Mit bislang einem Sieg aus ihren fünf Partien und der schwächsten Offensive der Liga können die Lions um Coach Nenad Josipovic nicht zufrieden sein. Gelingt den Traiskirchnern gerade im Derby gegen den SKN die Trendwende oder setzt sich der Favorit aus St. Pölten durch? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. In der Halbzeitpause der Partie findet zudem live die Auslosung des Cup-Semifinals statt.

Sky ist offizieller Medienpartner der bet-at-home Basketball Superliga

Als offizieller Medienpartner zeigt Sky in dieser Saison bis zu 48 TV-Spiele live. Alle weiteren Basketball Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at frei empfangbar zu sehen. Sky überträgt in dieser Spielzeit beide Cup-Semifinalspiele und das Cupfinale live. Zusätzlich erwarten Basketball-Fans auf Sky zum ersten Mal die Finalspiele der „Austrian Club Championship“, bei dem die Basketballer:innen in einem 3×3 gegeneinander antreten.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Samstag, 11. Dezember 2021

20:00 Uhr

Arkadia Traiskirchen Lions – SKN St. Pölten, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Gerfried Pröll

Kommentator: Johannes Brandl

Bild: GEPA