Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky: Das Steiermark-Derby Kapfenberg Bulls gegen den UBSC Graz live auf Sky Sport Austria

Kapfenberg Bulls gegen den UBSC Graz am morgigen Mittwoch ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Johannes Brandl moderiert und Erich Auer begleitet die Partie als Kommentator

Sky zeigt bis zu 48 TV-Spiele der bet-at-home Basketball Superliga live

Alle weiteren Superliga Spiele werden von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

In der Basketball Superliga geht es Schlag auf Schlag! Bereits am morgigen Mittwoch steht die nächste Partie in der Platzierungsrunde auf dem Programm. Im Steiermark-Derby empfangen die Kapfenberg Bulls den UBSC Graz. Während die Bulls am Sonntag mit einem Erfolg im Overtime-Krimi gegen die favorisierten Swans Selbstbewusstsein tanken konnten, mussten sich die Grazer gegen Liga-Primus BC Vienna am Samstag mit 70:85 geschlagen geben. In der laufenden Saison entschieden die Bulls beide bisherigen Aufeinandertreffen in der Liga für sich. Gelingt den Kapfenbergern der dritte Streich oder schlagen die Grazer zurück? Die Antwort gibt es ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Die Partie wird von Johannes Brandl moderiert und Erich Auer fungiert als Kommentator.

Die bet-at-home Basketball Superliga live bei Sky:

Mittwoch, 30. März 2022

18:55 Uhr

Kapfenberg Bulls – UBSC Raiffeisen Graz, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Kommentator: Erich Auer

