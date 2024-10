Die Champions League mit Bayern, Real & Liverpool HEUTE LIVE auf Sky

Am Mittwoch begrüßt Constanze Weiss Star-Gast Sasa Kalajdzic und Sky Experte Didi Hamann live im Studio

Bayern München gegen Aston Villa am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv bei Sky

Darüber hinaus die Spitzenklubs Real Madrid, FC Liverpool, Atletico Madrid und viele mehr am Mittwoch nur bei Sky

Analyse-Experte Marko Stankovic liefert an beiden Spieltagen fundierte Einblicke in die Partien der Spitzenteams

Am Mittwochabend ist Bayern München bei Aston Villa zu Gast. Mit einem furiosen 9:2-Heimsieg gegen Dinamo Zagreb untermauerte die Mannschaft von Vincent Kompany ihre Rolle als Titelkandidat, doch auch Aston Villa konnte zum Auftakt einen ungefährdeten 3:0-Sieg einfahren. Können die Bayern erneut für ein Torfestival sorgen oder wird Aston Villa zum Stolperstein? Die Antwort sehen Sky Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

An der Anfield Road empfängt Liverpool zeitgleich den FC Bologna. Die Italiener mit ÖFB-Legionär Stefan Posch wollen gegen den Champions-League-Sieger von 2019 überraschen und mit drei Punkten die Heimreise antreten. Ob dies gelingt, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 zu sehen.

Zudem trifft RB Leipzig am Mittwoch auf Juventus Turin. Durch einen Last-Minute-Treffer unterlagen die Deutschen Atletico Madrid knapp mit 1:2. Gegen Turin sollen nun die ersten Punkte in dieser Champions-League-Saison auf das Konto Rose-Elf wandern. Dieses Duell ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:30 Uhr Shakhtar Donezk – Atalanta Bergamo und FC Girona – Feyenoord Rotterdam, sowie ab 20:50 Uhr OSC Lille – Real Madrid, Benfica Lissabon – Atletico Madrid und Dinamo Zagreb – AS Monaco live & exklusiv. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Mittwoch begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit Star-Gast Sasa Kalajdzic und Sky Experte Didi Hamann. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:30 Uhr

Shakhtar Donezk – Atalanta Bergamo live auf Sky Sport Austria 3

FC Girona – Feyenoord Rotterdam live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Aston Villa – FC Bayern München mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr

RB Leipzig – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 3

OSC Lille – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 4

FC Liverpool – FC Bologna live auf Sky Sport Austria 5

Benfica Lissabon – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 6

Dinamo Zagreb – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Star-Gast: Sasa Kalajdzic

Sky Experte: Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic