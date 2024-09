Die Champions League mit Sturm Graz HEUTE LIVE auf Sky

Stade Brest gegen Sturm Graz mit den Sky Experten Julian Baumgartlinger & Andreas Herzog heute ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Analyse-Experte Marko Stankovic liefert an allen drei Tagen fundierte Einblicke in die Partien der Spitzenteams

Die Rückkehr von Sturm Graz in die Königsklasse mit den Sky Experten Julian Baumgartlinger & Andreas Herzog heute live & exklusiv bei Sky

Am Donnerstag kehrt Sturm Graz nach über 20 Jahren in die UEFA Champions League zurück. Zum Auftakt trifft die Elf von Erfolgscoach Christian Ilzer in Frankreich auf Stade Brest. Die Franzosen spielen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte international, während die Grazer nach zuletzt drei Saisonen in der UEFA Europa League nun in der Königsklasse an den Start gehen. Wie sich der österreichische Tabellenführer gegen das Überraschungsteam aus Frankreich schlägt, ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Parallel trifft Adi Hütter mit AS Monaco auf den FC Barcelona mit dem neuen Trainer Hansi Flick. Beide Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen und möchten ihre gute Form auch in der Königsklasse zeigen. Wer sich im österreichisch-deutschen Trainerduell durchsetzen kann, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In Bergamo kommt es darüber hinaus zum Duell zwischen Atalanta und Arsenal. Wie sich der aktuelle Europa-League-Sieger gegen den englischen Spitzenklub schlägt, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 zu sehen.

Sky zeigt am Donnerstag darüber hinaus alle weiteren Spiele der UEFA Champions League, darunter ab 18:00 Uhr Feyenord – Bayer Leverkusen und Roter Stern Belgrad – Benfica, sowie ab 20:50 Uhr Atletico Madrid – RB Leipzig.

Am Donnerstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Julian Baumgartlinger & Andreas Herzog. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League am Donnerstag

18:00 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Bayer 04 Leverkusen live auf Sky Sport Austria 3

Roter Stern Belgrad – SL Benfica live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Stade Brest – SK Sturm Graz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr

Atletico Madrid – RB Leipzig live auf Sky Sport Austria 3

AS Monaco – FC Barcelona live auf Sky Sport Austria 4

Atalanta BC – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 5

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Julian Baumgartlinger & Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

