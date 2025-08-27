Die CL-Playoff-Rückspiele heute live bei Sky
- Das Rückspiel Qarabag vs. Ferencvaros Budapest heute ab 18:40 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 (mit Sky X live streamen)
- Sky zeigt heute drei der vier Rückspiele im UEFA Champions League Playoff live & exklusiv
- Die Heimat der UEFA Klubwettbewerbe: Sky zeigt in Österreich 508 Matchesder UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live
- In der Königsklasse zeigt Sky in der Ligaphase 17 von 18 Spielen pro Spieltag live & exklusiv
- Am UEFA Super Donnerstag überträgt Sky in der Ligaphase 35 von 36 Spielen pro Spieltag live
Sky Zuseher:innen dürfen sich zudem auf weitere spannende Partien freuen: Die Sky Partien des UEFA Champions League Play-offs werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.
Die Rückspiele des UEFA Champions League Play-off live & exklusiv bei Sky Sport Austria:
Mittwoch, 27. August 2025
18:40 Uhr
FK Qarabag – Ferencvaros Budapest live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4
20:50 Uhr
Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1
FC Kopenhagen – FC Basel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2
FC Brügge – Glasgow Rangers live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3
Beitragsbild: GEPA