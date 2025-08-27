Logout
Die CL-Playoff-Rückspiele heute live und exklusiv bei Sky
UEFA Champions League

Die CL-Playoff-Rückspiele heute live bei Sky

  • Das Rückspiel Qarabag vs. Ferencvaros Budapest heute ab 18:40 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 (mit Sky X live streamen)
  • Sky zeigt heute drei der vier Rückspiele im UEFA Champions League Playoff live & exklusiv
  • Die Heimat der UEFA Klubwettbewerbe: Sky zeigt in Österreich 508 Matchesder UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live
  • In der Königsklasse zeigt Sky in der Ligaphase 17 von 18 Spielen pro Spieltag live & exklusiv
  • Am UEFA Super Donnerstag überträgt Sky in der Ligaphase 35 von 36 Spielen pro Spieltag live

Sky Zuseher:innen dürfen sich zudem auf weitere spannende Partien freuen: Die Sky Partien des UEFA Champions League Play-offs werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die Rückspiele des UEFA Champions League Play-off live & exklusiv bei Sky Sport Austria:

Mittwoch, 27. August 2025

18:40 Uhr

FK Qarabag – Ferencvaros Budapest live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

20:50 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

FC Kopenhagen – FC Basel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Brügge – Glasgow Rangers live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Beitragsbild: GEPA