Die CL-Playoff-Rückspiele heute live bei Sky

Das Rückspiel Qarabag vs. Ferencvaros Budapest heute ab 18:40 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Sky zeigt heute drei der vier Rückspiele im UEFA Champions League Playoff live & exklusiv

Die Heimat der UEFA Klubwettbewerbe: Sky zeigt in Österreich 508 Matches der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live

In der Königsklasse zeigt Sky in der Ligaphase 17 von 18 Spielen pro Spieltag live & exklusiv

Am UEFA Super Donnerstag überträgt Sky in der Ligaphase 35 von 36 Spielen pro Spieltag live

Sky Zuseher:innen dürfen sich zudem auf weitere spannende Partien freuen: Die Sky Partien des UEFA Champions League Play-offs werden außerdem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die Rückspiele des UEFA Champions League Play-off live & exklusiv bei Sky Sport Austria:

Mittwoch, 27. August 2025

18:40 Uhr

FK Qarabag – Ferencvaros Budapest live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

20:50 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

FC Kopenhagen – FC Basel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Brügge – Glasgow Rangers live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

