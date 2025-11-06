Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live auf Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Borussia Mönchengladbach den 1. FC Köln am Samstag ab 17:30 Uhr live

Zuvor am Samstag das Duell zwischen Union Berlin mit Leopold Querfeld und Bayern München mit Konrad Laimer – ab 15:00 Uhr live

Außerdem am Samstag: der HSV gegen Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer und Christian Ilzer mit Hoffenheim gegen RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald.

Am Flutlicht-Freitag trifft Werder Bremen mit Marco Grüll, Marco Friedl und Romano Schmid auf den VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Die Siegesserie der Bayern hält weiter an: Auch nach neun Spieltagen sind die Münchner noch ohne Punktverlust. Am kommenden Samstag reisen sie nach Berlin, wo sie auf Union Berlin mit Leopold Querfeld treffen. Gelingt es dem Hauptstadtklub, den Bayern und Konrad Laimer die ersten Punkte abzunehmen, oder setzt sich der Lauf des Rekordmeisters fort?

Zur selben Zeit trifft der HSV auf Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer. Der Aufsteiger steckt derzeit in einer Formkrise und hat die letzten drei Spiele verloren – gegen den BVB soll endlich wieder ein Sieg gelingen. Doch das Team von Niko Kovac präsentiert sich momentan stark und konnte die vergangenen beiden Ligaspiele für sich entscheiden. Gelingt den Borussen am Wochenende der dritte Erfolg in Serie?

Ilzer und Hoffenheim treffen auf Leipzig mit ÖFB-Trio

Für Christian Ilzer und die TSG Hoffenheim steht am Samstag das Duell gegen RB Leipzig mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald auf dem Programm. Die Leipziger sind weiterhin erster Verfolger der Bayern und belegen den zweiten Tabellenplatz, während Hoffenheim nach drei Siegen in Folge aktuell auf Rang sechs liegt. Welche der beiden Siegesserien wird am Wochenende reißen?

Am späten Samstagabend kommt es im „Tipico Topspiel der Woche“ zum Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Gladbach feierte am vergangenen Wochenende gegen St. Pauli den ersten Saisonsieg und möchte diesen Schwung nun mitnehmen. Köln hingegen konnte das Aufsteiger-Duell mit dem HSV für sich entscheiden und reist mit Rückenwind an.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen Werder Bremen und VfL Wolfsburg

Am Freitag empfängt Werder Bremen mit Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid den VfL Wolfsburg mit Patrick Wimmer. Die Bremer mussten sich am vergangenen Spieltag mit einem Unentschieden gegen Mainz zufriedengeben, während die Wolfsburger eine 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim einstecken mussten. Wer wird dieses Duell für sich entscheiden? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: SV Werder Bremen – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Hamburger SV – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: Bayer Leverkusen – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago