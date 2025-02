Die Deutsche Bundesliga und die 2. Deutsche Bundesliga heute live auf Sky Sport

Das „Tipico Topspiel der Woche“ in Dortmund heute ab 17:30 Uhr mit Sky-Expertin Julia Simic, Sky-Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss

Sky-Experte Didi Hamann und Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem „Tipico Countdown“ und den Nachmittagsspielen der Deutschen Bundesliga

Die 2. Deutsche Bundesliga: alle Partien des 23. Spieltags von Freitag bis Sonntag live, u.a. mit dem HSV gegen FCK und dem Rheinderby Köln gegen Düsseldorf

Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass live streamen.

An diesem Samstag überträgt Sky Sport die fünf Partien des 23. Spieltages der Deutschen Bundesliga live und exklusiv. Wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Sky Sport präsentiert zudem außerdem von Freitag bis Sonntag alle Begegnungen der 2. Deutschen Bundesliga live.

Der Bundesliga-Nachmittag mit Leverkusen in Kiel und Gladbach gegen Augsburg heute live auf Sky

Am Samstag ab 14:00 Uhr stimmen Sky-Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer:innen im „Tipico Countdown“ auf den Bundesliga-Nachmittag ein.

Unter anderem ist der FC Augsburg zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Die Augsburger wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt auch rechnerisch sichern. Die Fohlen-Elf ist auf der Erfolgsspur. Nur drei Punkte Rückstand beträgt derzeit der Rückstand auf Platz vier. Mit einem weiteren Sieg, könnten sich die Gladbacher vom aktuell achten Platz weiter vorarbeiten. In den weiteren Partien des Nachmittags treffen Holstein Kiel auf Bayer Leverkusen. Der 1. FSV Mainz 05 trifft auf den FC St. Pauli und der VfL Wolfsburg auf den VfL Bochum.

Marcel Sabitzer mit dem BVB gegen Union heute live auf Sky

In dieser Woche stand Marcel Sabitzer nach Kritik von Teamchef Ralf Rangnick besonders im Fokus. Nach einer ansprechenden Leistung des Österreichers und dem Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League gilt es das Erfolgsergebnis in die Liga mitzunehmen und den Turnaround einzuleiten. Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Union Berlin. Im dritten Bundesliga-Spiel von Niko Kovac sollen endlich die ersten Punkte eingefahren werden. Die Gäste aus Berlin konnten sich zuletzt einen soliden Abstand zu den Abstiegsplätzen erarbeiten und wollen im Signal-Iduna-Park nachlegen. Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky-Expertin Julia Simic, Sky-Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer:innen zum „Tipico Topspiel der Woche“. Die Live-Übertragung finden Sky Zuseher:innen auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD. Sky bietet die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

Die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga heute live bei Sky Sport

Samstag:

12.30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 6

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: Holstein Kiel – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: VfL Wolfsburg – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 5

17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Winamax Highlightshow“ auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga live: „Tipico Topspiel der Woche“ Hannover 96 – SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – Die Winamax Highlightshow“ auf Sky Sport Bundesliga

Bild: Imago