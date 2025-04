Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Der Sonntag in der Meistergruppe: Ab 14:00 Uhr das Spiel Red Bull Salzburg – Blau-Weiß Linz und im Anschluss daran Austria Wien – WAC live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sky-Experte am Wochenende: Alfred Tatar

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X!

Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Das Rennen um die Tabellenführung in der Meistergruppe heute live & exklusiv bei Sky1.

Am heutigen Sonntag reist der WAC zum frisch gebackenen Tabellenführer der letzten Runde, der Wiener Austria. Die Veilchen konnten bis jetzt beide Saisonduelle gegen die Lavanttaler für sich entscheiden und wollen auch das dritte Duell gewinnen, um sich an der Tabellenspitze festzusetzen. Die Kärntner wollen nach dem Erfolg im ÖFB-Cup-Halbfinale den Schwung in die Liga mitnehmen. Das Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor trifft Red Bull Salzburg in der Meistergruppe auf Blau-Weiß Linz. Im Grunddurchgang konnten beide Teams ihre Heimspiele jeweils für sich entscheiden. Bleibt es auch nach der Punkteteilung dabei oder sorgt das Sensationsteam aus Linz für die nächste Überraschung? Dieses Spiel können Fans ebenfalls live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live bei Sky

Sonntag, 6. April 2025

14:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Alfred Tatar

Bild: GEPA