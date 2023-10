Die Entscheidung im Ryder Cup mit Sepp Straka ab JETZT live und exklusiv auf Sky

Die 44. Ausgabe des legendären Ryder Cups geht in die Entscheidung – und mit Sepp Straka ist Österreichs bester Golfer mitten drin! Ab 11.30 Uhr starten die zwölf Single-Matches mit dem Kracher-Auftakt zwischen Team Europas Jon Rahm und Team USAs Xander Scheffler!

Nach den erfolgreichen zwei Spieltagen gehen die Gastgeber in Rom mit einer Fünf-Punkte-Führung in den Schlusstag. Sky überträgt das Traditionsturnier am Sonntag (ab 11:30 Uhr live auf Sky Sport Golf – mit dem SkyX-Traumpass live streamen) LIVE & EXKLUSIV – ebenso ist das Featured MATCH“ für Kunden im Livestream auf skysportaustria.at zu sehen! Verfolge die Partie Rory McIlroy gegen Sam Burns über die volle Distanz und verpasse keinen Schlag.

Ryder Cup 2023 – Singles am Sonntag

11:35 Uhr – Jon RAHM v Scottie SCHEFFLER

11:47 Uhr – Viktor HOVLAND v Collin MORIKAWA

11:59 Uhr – Justin ROSE v Patrick CANTLAY

12:11 Uhr – Rory MCILROY v Sam BURNS

12:23 Uhr – Matt FITZPATRICK v Max HOMA

12:35 Uhr – Tyrrell HATTON v Brian HARMAN

12:47 Uhr – Ludvig ÅBERG v Brooks KOEPKA

12:59 Uhr – Sepp STRAKA v Justin THOMAS

13:11 Uhr – Nicolai HØJGAARD v Xander SCHAUFFELE

13:23 Uhr – Shane LOWRY v Jordan SPIETH

13:35 Uhr – Tommy FLEETWOOD v Rickie FOWLER

13:47 Uhr – Robert MACINTYRE v Wyndham CLARK

Sonntag:

11:30 – 18:00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf

ab ca. 11:30 Uhr: „Featured Groups“ für Kunden im Livestream auf skysportaustria.at

Bild: GEPA