Die Entscheidungen im Achtelfinale der UEFA Europa League und UEFA Conference League am Donnerstag live auf Sky Sport Austria

Kevin Danso mit Tottenham Hotspur gegen den AZ Alkmaar am Donnerstag um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Außerdem am Donnerstag Manchester United – Real Sociedad, FC Chelsea – FC Kopenhagen, Eintracht Frankfurt – Ajax Amsterdam, Athletic Bilbao – AS Roma und viele weitere Begegnungen

Johannes Brandl moderiert ab 18:00 Uhr den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Marc Janko analysiert die Spielzüge der Top-Teams

Die entscheidenden Spiele um den Einzug ins Viertelfinale stehen bevor. Können sich die Favoriten durchsetzen? Mit Sky sehen Fans insgesamt 15 von 16 Achtelfinal-Rückspielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit 15 der 16 Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky Experte Marc Janko versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Nach der Niederlage im Hinspiel steht Kevin Danso mit den Spurs unter Zugzwang. Die Londoner empfangen den AZ Alkmaar und brauchen einen Sieg, damit sie ihre internationale Reise weiterführen können. Ob ihnen das gelingt, ist live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zeitgleich begrüßt Manchester United Real Sociedad im Old Trafford. Nach dem Unentschieden im Hinspiel ist für beide Teams noch alles möglich. Qualifiziert sich das Team von Ruben Amorim für das Viertelfinale oder stürzt Sociedad die Red Devils noch weiter in die Krise? Die Antwort auf diese Frage gibt es live auf Sky Sport Austria 2.

Zuvor empfängt Frankfurt Ajax Amsterdam. Die Eintracht konnte sich mit einem 2:1 Sieg über den Tabellenführer der Eredivisie eine gute Ausgangslage erarbeiten. Fans können dieses Duell live auf Sky Sport Austria 2 sehen.

In der UEFA Conference League konnte der FC Chelsea im Hinspiel seiner Favoritenrolle gerecht werden und setzte sich mit 2:1 gegen den FC Kopenhagen durch. Am Donnerstag empfangen sie die Dänen an der Stamford Bridge und wollen die Qualifikation für das Viertelfinale fixieren. Dieses Spiel gibt es live auf Sky Sport Austria 6.

Zudem sehen Sky Kund:innen um 18:45 Uhr die Partien Athletic Bilbao – AS Roma, Lazio Rom – Viktoria Pilsen, Olympiakos Piräus – Bodø/Glimt, FC Lugano – NK Celje, Cercle Brügge – Jagiellonia und Djurgarden – FC Pafos. Um 21:00 Uhr laufen außerdem die Partien Glasgow Rangers – Fenerbahce Istanbul, Olympique Lyon – FCSB Bukarest, AC Fiorentina – Panathinaikos Athen sowie SC Vitoria – Betis Sevilla bei Sky. Sky Seher:innen können sich außerdem ab 18:00 Uhr auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League bei Sky Sport Austria

Die UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

Eintracht Frankfurt – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 2

Athletic Bilbao – AS Roma live auf Sky Sport Austria 3

Lazio Rom – Viktoria Pilsen live auf Sky Sport Austria 4

Olympiakos Piräus – Bodø/Glimt live auf Sky Sport Austria 5

FC Lugano – NK Celje live auf Sky Sport Austria 6

Cercle Brügge – Jagiellonia live auf Sky Sport Austria 7

Djurgarden – FC Pafos live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Manchester United – Real Sociedad live auf Sky Sport Austria 2

Tottenham Hotspur – AZ Alkmaar live auf Sky Sport Austria 3

Glasgow Rangers – Fenerbahce Istanbul live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Lyon – FCSB Bukarest live auf Sky Sport Austria 5

FC Chelsea – FC Kopenhagen live auf Sky Sport Austria 6

AC Fiorentina – Panathinaikos Athen live auf Sky Sport Austria 7

SC Vitoria – Betis Sevilla live auf Sky Sport Austria 8

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: Imago