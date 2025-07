Die Featured Groups zu The Open Championship LIVE im Stream

Das letzte Major des Jahres steht an! Die Golf-Elite schlägt bei The Open Championship ab. Sky zeigt das Turnier auf Sky Sport Golf sowie die Featured Groups live im Stream auf skysportaustria.at für Kunden.

Die besten Golfer der Welt kommen zum vierten und letzten Major des Jahres zusammen. The Open Championship ist das älteste der vier Majors und das einzige, das außerhalb der USA gespielt wird. In diesem Jahr wird die 153. Ausgabe im Royal Portrush Golf Club in Portrush (Nordirland) ausgetragen.

Straka, Rahm, Scheffler, McIlroy & Co. bei The Open

Das Teilnehmerfeld wird von Titelverteidiger Xander Schauffele angeführt und ist bestückt mit den absoluten Superstars. So gehen unter anderem Ludvig Aberg, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Jon Rahm, Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Sepp Straka, Viktor Hovland, Harris English, Ben Griffin, Shane Lowry, Collin Morikawa und Justin Thomas an den Abschlag. Auch Österreichs bester Golfer Sepp Straka ist dabei.

Die Übertragungszeiten der Featured Groups 1 im Überblick*

Donnerstag: 10:50 Uhr – 20:45 Uhr

10:50 Uhr – 20:45 Uhr Freitag: 10:40 Uhr – 20:45 Uhr

10:40 Uhr – 20:45 Uhr Samstag: 11:15 Uhr – 20:00 Uhr

11:15 Uhr – 20:00 Uhr Sonntag: 10:00 Uhr – 20:30 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Die Featured Groups 1 am Donnerstag:

ab ca. 10:58 Uhr: Schauffele, Spaun, Rahm

ab ca. 15:48 Uhr: MacIntyre, DeChambeau, Rose

Die Übertragungszeiten der Featured Groups 2 im Überblick*

Donnerstag: 11:00 Uhr – 21:15 Uhr

11:00 Uhr – 21:15 Uhr Freitag: 10:50 Uhr – 21:15 Uhr

10:50 Uhr – 21:15 Uhr Samstag: 11:45 Uhr – 20:15 Uhr

11:45 Uhr – 20:15 Uhr Sonntag: 10:30 Uhr – 21:00 Uhr

*Änderungen der Übertragungszeiten vorbehalten.

Die Featured Groups 2 am Donnerstag:

Ab ca. 11:09 Uhr: Lowry, Morikawa, Scheffler

Ab ca. 16:10 Uhr: McIlroy, Thomas, Fleetwood

Golf live: The Open Championship 2025 im TV bei Sky

Sky Sport zeigt The Open Championship auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick: