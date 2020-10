Die Formel 1 fährt nach 14 Jahren wieder in Imola: der Große Preis der Emilia Romagna am Wochenende live bei Sky

Sky überträgt am Samstag und Sonntag das komplette Rennwochenende der Formel 1 in der Emilia Romagna vom freien Training bis zur Siegerehrung live

Sky Experte Ralf Schumacher ist während des Qualifyings und beim Rennen als Co-Kommentator an der Seite von Sascha Roos im Einsatz, Sandra Baumgartner berichtet live von der Strecke

„Warm Up – das Motorsport Spezial“ am Freitag ab 17:30 Uhr auf Sky Sport News

Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Rennen auf Sky Sport UHD auch live in Ultra HD, außerdem Highlights aller Sessions über den Receiver auf Abruf

Mit dem 92. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere am vergangenen Sonntag in Portugal ist Lewis Hamilton nun der alleinige Rekordhalter. Die nächste große Bestmarke von Michael Schumacher will er in zwei Wochen in Istanbul einstellen, wenn er seinen siebten Weltmeistertitel frühestens perfekt machen könnte. Bereits an diesem Wochenende in Imola wird der Engländer aber wohl mit seinem Team feiern dürfen: Sollte die Konkurrenz von Red Bull Racing nicht mindestens 34 Punkte auf Lewis Hamilton und Valtteri Bottas aufholen, sichert ich Mercedes zum siebten Mal in Folge die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

Wenn die Formel 1 erstmals seit 2006 ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola zurückkehrt, berichtet Sky komplett live und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Ausnahmsweise wird sich der Grand Prix nicht über drei Tage erstrecken, sondern ausschließlich am Samstag und Sonntag ausgetragen. Sky berichtet vom Freien Training am Samstagmorgen bis zum Rennen am Sonntag live vom Großen Preis der Emilia Romagna.

An der Seite von Kommentator Sascha Roos wird Sky Experte Ralf Schumacher, der als Fahrer 2001 mit dem Williams-BMW in Imola gewann, durch das Rennen und das Qualifying führen. An der Strecke geht Sandra Baumgartner auf Stimmenfang.

Bereits am Freitag blickt Sky Sport News in „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf das bevorstehende Rennwochenende. Ab 17:30 Uhr werden unter anderem die wichtigsten Aussagen aus der Fahrer-Pressekonferenz zusammengefasst und die Zuschauer in Schalten zu den Reportern mit allen Informationen von vor Ort versorgt.

Der Große Preis der Emilia Romagna live bei Sky:



Freitag:

17:30 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

Samstag:

9:55 Uhr: Freies Training auf Sky Sport 2

13:45 Uhr: Qualifying auf Sky Sport 2

15:30 Uhr: Pressekonferenz Qualifying auf Sky Sport 2

Sonntag:

12:00 Uhr: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

15:30 Uhr: Pressekonferenz Rennen auf Sky Sport 2

Alle Informationen zur Formel 1 bei Sky sind auch unter sky.at/f1 abrufbar.

Beitragsbild: Getty Images