Die Generalprobe für die French Open: Das ATP-Turnier von Lyon mit Dominic Thiem ab Montag live & exklusiv bei Sky

Sky zeigt alle Spiele von Österreichs Nummer 1 in Lyon live & exklusiv

In dem hochkarätig besetzten Turnier schlagen neben Dominic Thiem auch die Topspieler Stefanos Tsitsipas, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini, David Goffin & Gael Monfils auf

Sky berichtet ab Montag täglich live & exklusiv aus Lyon

Im Vorfeld der French Open reist Dominic Thiem nach Lyon, um sich beim ATP-250 Turnier auf den Sandplatz-Klassiker vorzubereiten. Österreichs Nummer 1 hat gute Erinnerungen an das Turnier in Lyon. Thiem feierte 2018 den Turnier-Sieg und zog anschließend zum ersten Mal in seiner Karriere in das Finale der French Open ein. Sky überträgt ab Montag täglich live und exklusiv.

In dem hochkarätig besetzten Turnier dürfen sich Tennis-Fans zudem auf die Topspieler Stefanos Tsitsipas, Diego Schwartzman, Matteo Berrettini, David Goffin & Gael Monfils freuen.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Das ATP-250-Turnier in Lyon live & exklusiv bei Sky:



Montag, 17.5., ab 14:30 Uhr

Dienstag, 18.5., ab 11:00 Uhr

Mittwoch, 19.5., ab 11:00 Uhr

Donnerstag, 20.5., ab 11:00 Uhr

Freitag, 21.5., ab 11:00 Uhr

Samstag, 22.5., die Halbfinal-Spiele ab 14:00 Uhr

Sonntag, 23.5., das Finale ab 14:00 Uhr