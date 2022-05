Die Generalprobe für Roland Garros: Das ATP 250 Turnier in Genf mit Dominic Thiem live & exklusiv bei Sky Sport Austria

via

Der nächste und letzte Stopp von Dominic Thiem vor den French Open lautet Genf! Beim ATP 250 Turnier in der Schweiz will Österreichs Tennis-Star seinen ersten Sieg nach seiner langen verletzungsbedingten Pause einfahren, nachdem auch im Masters von Rom nach der ersten Runde Schluss war. Kann die ehemalige Nummer drei der Welt nun beim Sandplatz-Turnier in Genf das lang ersehnte Erfolgserlebnis feiern? Sky Sport Austria berichtet live & exklusiv vom ATP 250 Turnier aus der Schweiz.

In dem stark besetzten ATP 250 Turnier schlagen neben Dominic Thiem unter anderem die Topspieler Casper Ruud, Denis Shapovalov, Roberto Batista Agut und Stansilas Wawrinka auf.

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Das ATP 250 Turnier in Genf live & exklusiv bei Sky Sport Austria:

Sonntag, 15.5., nicht vor 14:00 Uhr live & exklusiv für Sky Kund:innen auf skysportaustria.at/streaming/

Montag, 16.5., ab 12:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Dienstag, 17.5., ab 12:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 18.5., ab 12:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Donnerstag, 19.5., ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Freitag, 20.5., ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Samstag, 21.5., das Finale ab 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

