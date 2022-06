Die große Generalprobe für Wimbledon: Der Rasen-Klassiker aus Halle live bei Sky Sport Austria

via

Das ATP 500 Turnier ab Montag live bei Sky Sport Austria

Top-Spieler wie Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Co. schlagen in Halle auf

Das absolute Sommer-Highlight Wimbledon rückt immer näher – zu sehen live & exklusiv bei Sky! Im Vorfeld des legendären Grand Slam-Turniers wartet der Rasen-Klassiker in Halle mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld auf.



Für die Terra Wortmann Open in Halle haben unter anderem die kommende Nummer eins der Tenniswelt Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Felix Auger-Aliassime zugesagt. Sky Sport Austria berichtet ab Montag täglich live vom Rasen-Turnier aus Halle.





Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.



Das ATP 500 Turnier in Halle live bei Sky Sport Austria:



Montag, 13.6., ab 12:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Dienstag, 14.6., ab 12:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 15.6., ab 12:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Donnerstag, 16.6., ab 12:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Freitag, 17.6., ab 12:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Samstag, 18.6., die Halbfinal-Spiele ab 14:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 19.6., das Einzel- und Doppelfinale live ab 12:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

