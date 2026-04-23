Die Hintergründe der historischen Chelsea-Krise

Trotz Milliarden‑Kader rutscht der FC Chelsea sportlich ab. Jetzt haben die Blues bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ihren Trainer entlassen. Sky Sport-Kommentator Uli Hebel erklärt, warum Struktur, Hierarchien und Erwartungen nicht zusammenpassen.

Chelsea steckt tief in der Krise und taumelt durch eine sportlich wie strukturell schwierige Phase. Fehlende Stabilität, interne Unruhe und ausbleibende Ergebnisse werfen grundsätzliche Fragen auf.

Nach der 0:3-Niederlage bei Brighton and Hove Albion warten die Blues in der Premier League nun seit fünf Spielen auf einen Sieg, sind seit über 475 Minuten ohne eigenes Tor und scheiterten zuletzt auch in der Champions League krachend an Paris Saint-Germain. Setzt sich dieser Trend fort, droht Chelsea zum Saisonendspurt noch ins Tabellenmittelfeld abzurutschen – und damit das internationale Geschäft zu verpassen.

VIDEO-Highlights: Brighton and Hove Albion vs. Chelsea

Dabei war die Ausgangslage im vergangenen Sommer noch deutlich verheißungsvoller aus: Klub-Weltmeister, Conference League-Sieger und erfolgreiche Champions-League-Qualifikation. Mit einem Kaderwert von knapp 1,15 Milliarden Euro und erwartungsvollen Investoren gehörten die Blues zu den ambitioniertesten Teams der Premier League – inzwischen aber bestimmen andere Schlagzeilen als die des Erfolgs den Alltag im blauen Teil Londons.

Historische Negativserie

Die sportliche Krise hat für Chelsea inzwischen historische Ausmaße angenommen. Die fünf Niederlagen in Serie ohne eigenen Treffer stellen einen Klub‑Negativrekord dar, den man zuletzt im Jahr 1912 erlebt hatte – ein weiteres Indiz für die akute Schieflage beim amtierenden Klub‑Weltmeister.

Für Sky-Sport-Kommentator und Premier‑League‑Experte Uli Hebel ist diese Entwicklung auch eine Folge der extremen Altersstruktur des Kaders. „Es ist immer noch die jüngste Truppe der Liga“, betonte Hebel. Bei einem Altersdurchschnitt von 23,4 Jahren fehle es der Mannschaft vor allem in Drucksituationen an Stabilität, Reife und Selbstverständlichkeit. Verantwortlich dafür sei die radikale Kaderplanung der neuen Chelsea-Eigentümer.

Ein Kader ohne Hierarchien

Ein Kernproblem der aktuellen Krise liegt laut Hebel in der Kaderzusammenstellung. „Das ist keine klassische Kaderplanung, sondern ein Ansammeln von Talent“, stellte der Experte klar. Lange Zeit habe man geglaubt, dieses Modell könne funktionieren – der anfängliche Erfolg gab ihnen Recht.

Inzwischen sei laut Hebel zumindest Skepsis angebracht: „Es ist noch nicht seriös, das abschließend zu bewerten, aber aktuell haben sie dieses Experiment vielleicht ein bisschen überdreht.“ Die flache Hierarchie innerhalb des sehr jungen Kaders habe neue Probleme geschaffen.

„B-Seite flacher Hierarchien“

Dem FC Chelsea fehlt es an Führungspersönlichkeiten. Kapitän Enzo Fernandez fällt aktuell weniger sportlich als durch Nebengeräusche auf. Etwa mit öffentlichen Aussagen zu seiner Zukunft, die er sich durchaus in Madrid vorstellen könne.

„Das war sowieso immer nur ein fauler Frieden, Enzo Fernandez als Kapitän zu haben“, erklärte Hebel. Abseits von ihm gebe es kaum Spieler, die im Kader Verantwortung übernehmen könnten. „Das ist die B‑Seite der flachen Hierarchie“, so der Sky Sport-Kommentator, der zudem kritisiert, dass bei der Verpflichtung zahlreicher Talente kaum auf charakterliche Qualitäten geachtet worden sei.

Der unterschätzte Faktor Maresca

Hinzu kommt ein Faktor, dessen Bedeutung vielen erst im Nachhinein klar geworden ist: Ex-Trainer Enzo Maresca, der im vergangenen Januar seinen Posten räumen musste. „Wie wir jetzt wissen – das war aber gar nicht so einfach zu bewerten, als er da war – hat Enzo Maresca dem Ganzen deutlich mehr Struktur verliehen, als wir alle dachten“, sagte Hebel.

Maresca habe nicht nur sportlich Ordnung geschaffen, sondern auch eine zentrale Rolle eingenommen. „Wir haben noch gar nicht verstanden, wie wichtig er war, um die komplexe Situation bei Chelsea zu managen“, so Hebel. Dem jungen Team habe Maresca eine Richtung vorgegeben, nach außen medial moderiert und gleichzeitig das teils unruhige Agieren der Besitzer abgefedert: „Das haben wir alle wohl so nicht verstanden, wie stark er in diesen Punkten war.“

Fan-Proteste gegen Eigentümer

Der Bruch zwischen Maresca und den Eigentümern BlueCo – dem Investment-Konsortium um Todd Boehly und Clearlake Capital – stand sinnbildlich für Chelseas strukturelle Probleme. Maresca habe für sich beansprucht, den Klub‑WM‑Titel gewonnen zu haben, die Eigner sahen das anders. Ihrer Ansicht nach habe man ihm lediglich den Kader gestellt, den er „nur“ zu managen gehabt habe.

„Das ist genau das, was Clearlake Capital verlangt“, erklärte Hebel und führte aus: „Der Trainer soll die einzelnen Teile zu einem Puzzle zusammenfügen, die sie ihm hinlegen. Ein Mitspracherecht hat er nicht.“ Nach der Entlassung Marescas habe Liam Rosenior als Nachfolger in dieses Konzept gepasst – ein Trainer, der dieses Modell bereits von Racing Straßburg kennt – dem Partnerverein von Chelsea. Doch genau darin habe auch das Problem gelegen: „Das ist zum einen Roseniors Stärke, aber zugleich auch seine Schwäche gewesen. Er hat in diesem Konstrukt keine starke Position gehabt.“

Rosenior ist weg

Die Situation auf der Trainerbank hatte sich verschärft. Am Mittwochabend gab der Klub dann bekannt, dass man sich nach nur 105 Tagen von Rosenior getrennt hat. „Er ist ein junger Trainer. Ein junger Trainer in der Premier League – und das bei Chelsea“, betonte Hebel: „Diese Kabine scheint dem jungen Trainer über den Kopf gewachsen zu sein.“

Dabei sei klar, welcher Maßstab bei Chelsea zählt: die Champions League. „Wenn du dich nicht für die Champions League qualifizierst, stehst du als Trainer bei den Verantwortlichen automatisch zur Disposition“, machte Hebel deutlich. Rosenior wurde der Turnaround und das Erreichen der Königsklasse ganz offensichtlich nicht mehr zugetraut.

Würde sich der FC Chelsea für die nächste Saison tatsächlich nicht für die Champions League qualifizieren, hätte dies zudem massive finanzielle Folgen. Chelsea benötigt die Einnahmen, um Gehälter zu stemmen, die Vorgaben des Financial Fairplay einzuhalten und die Regeln für nachhaltiges Wirtschaften in England nicht zu verletzen. Ohne die Königsklasse drohen wirtschaftliche Probleme – und laut Hebel auch ein Wertverlust der Marke, vor dem vor allem Clearlake Capital große Sorge habe.

Keine Zeit für Entwicklung

Aus Eigentümersicht ist der FC Chelsea mit seinen horrenden Investitionen näher an der Meisterschaft, als es die Tabelle ergibt. Doch die Entwicklung eines jungen, unausgereiften Kaders braucht Zeit.

Zeit, die Chelsea im Saisonendspurt nicht hat.

(Leon Düngefeld/skysport.de) / Bild: Imago