Die Jagd nach dem Stanley Cup beginnt für Marco Rossi & Co. – Die NHL 2022/23 ab 7. Oktober live bei Sky

Diese Woche startet die National Hockey League (NHL) in die neue Saison. Mit dabei ist in dieser Saison wieder ein Österreicher: Marco Rossi von den Minnesota Wild. Der Vorarlberger hat in der Preseason geglänzt und will in der kommenden Saison den großen Durchbruch in der besten Eishockeyliga der Welt schaffen. Sky ist die Heimat der NHL im österreichischen Fernsehen und wird auch in dieser Saison wieder rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. In der Regel zeigt Sky ein Spiel pro Tag live. Am Wochenende überträgt Sky dabei auch einige Spiele zur besten Sendezeit für das österreichische Publikum.

Sky berichtet live aus der besten Eishockey-Liga der Welt: Rund 300 Spiele live, den Großteil davon exklusiv

Österreichs NHL-Star Marco Rossi mit den Minnesota Wild live bei Sky: am Samstag, 22.10. ab 19:00 Uhr bei den Boston Bruins und in der Nacht auf Mittwoch, 26.10. ab 1:00 Uhr zu Gast bei den Montréal Canadiens

Live-Kommentatoren: Olivier Zwartyes, Marcel Meinert, Franz Büchner, Christoph Stadtler und Christian Rupp

Als Expert:innen regelmäßig im Einsatz: Patrick Ehelechner, Julia Zorn und Patrick Köppchen

Pre-Season-Game am 4. Oktober in Berlin: Eisbären Berlin gegen San Jose Sharks live ab 19:30 Uhr auf Sky mit Olivier Zwartyes, Patrick Ehelechner und Christoph Stadtler

Saisonstart am 7. Oktober bei den NHL Global Series in Prag: Nashville Predators gegen San Jose Sharks, live bei Sky



Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele, zu denen auch Partien des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs zählen, zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.



Kommentiert werden die NHL-Spiele auf Sky erneut von Olivier Zwartyes, Marcel Meinert Franz Büchner, Christoph Stadtler. Der Stadionsprecher der Nürnberg Ice Tigers Christian Rupp erweitert das Kommentatoren-Team ab dieser Saison. Als Expert:innen kommen regelmäßig Patrick Ehelechner, Julia Zorn und Patrick Köppchen zum Einsatz.



Los geht’s mit Puck Action zunächst mit dem Pre-Season-Game zwischen den Eisbären Berlin und den San Jose Sharks, das am 4. Oktober in der Mercedes Benz Arena in Berlin ausgetragen wird. Sky überträgt live ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Mix. Das Spiel begleitet Moderator Olivier Zwartyes. Den Kommentar übernimmt Christoph Stadtler gemeinsam mit Experte Patrick Ehelechner.



NHL Saisonstart am 7. Oktober in Prag

Am Wochenende treffen dann die Nashville Predators und die San Jose Sharks zum Saisonstart im Rahmen der NHL Global Series in Prag aufeinander. Beide Partien überträgt Sky am 7. und 8. Oktober jeweils ab 19:45 Uhr live. Olivier Zwartyes kommentiert gemeinsam mit den Experten Christian Künast (am 7.) und Patrick Köppchen (am 8.).



New York Rangers – Tampa Bay Lightning am 11. Oktober und Edmonton Oilers – Vancouver Canucks am 12. Oktober

In der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober beginnt die reguläre Saison und es wird der Nachfolger des amtierenden Stanley Cup Champions Colorado Avalanche gesucht. In der Eröffnungsnacht überträgt Sky die Partie zwischen den New York Rangers und dem Finalisten der letzten Saison Tampa Bay Lightning, live ab 1:30 Uhr.



Einen Tag später stehen zwei Live-Partien bei Sky auf dem Programm. Die Edmonton Oilers spielen gegen die Vancouver Canucks (live auf Sky ab 4:00 Uhr) und der Titelverteidiger Colorado Avalanche gegen die Chicaco Blackhawks (live ab 3:30 Uhr)





Der Saisonstart der NHL live bei Sky:



4. Oktober 2022:

19:30 Uhr: Pre-Season Game Eisbären Berlin – San Jose Sharks live auf Sky Sport Top Event (deutscher Kommentar)



7. Oktober 2022:

19:45 Uhr: Nashville Predators – San Jose Sharks live auf Sky Sport Mix (deutscher Kommentar)



8. Oktober 2022:

19:45 Uhr: San Jose Sharks – Nashville Predators live auf Sky Sport Mix (deutscher Kommentar)



In der Nacht auf Dienstag, 11.10.:

01:30 Uhr: New York Rangers – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Mix



In der Nacht auf Mittwoch, 12.10.:

03:30 Uhr: Colorado Avalanche – Chicaco Blackhawks live auf Sky Sport Mix

04:00 Uhr: Edmonton Oilers – Vancouver Canucks auf Sky Sport Top Event



In der Nacht auf Donnerstag. 13.10.:

01:00 Uhr: Pittsburgh Penguins – Arizona Coyotes live auf Sky Sport Top Event



In der Nacht auf Freitag. 14.10.:

01:00 Uhr: Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning live auf Sky Sport Top Event



Samstag. 15.10.:

19:00 Uhr: Buffalo Sabres – Florida Panthers live auf Sky Sport Mix (deutscher Kommentar)

22:00 Uhr: Philadelphia Flyers – Vancouver Canucks live auf Sky Sport Mix



In der Nacht auf Sonntag, 16.10.:

1:00 Uhr: New Jersey Devils – Detroid Red Wings live auf Sky Sport Top Event

4:00 Uhr: Edmonton Oilers – Calgary Flames live auf Sky Sport Top Event



In der Nacht auf Montag 17.10.:

1:00 Uhr: Boston Bruins – Florida Panthers live auf Sky Sport Mix



Samstag. 22.10.:

19:00 Uhr: Boston Bruins – Minnesota Wild live auf Sky Sport Austria 2



In der Nacht auf Mittwoch, 26.10.:

1:00 Uhr: Montréal Canadiens – Minnesota Wild live auf Sky Sport Mix