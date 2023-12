Die Jahrestabelle 2023 der ADMIRAL Bundesliga

Auf dem Pflichtspieljahr 2023 ist seit Tagen der Deckel drauf. Am 10. Dezember schien in der ADMIRAL Bundesliga ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr das Flutlicht. Welcher Klub hat 2023 wie viele Punkte gesammelt? Sky Sport Austria hat für euch die Jahrestabelle zusammengestellt.

Wenig überraschend führt Meister Red Bull Salzburg die Jahrestabelle der ADMIRAL Bundesliga an. Im gesamten Frühjahr kassierten die Mozartstädter keine einzige Niederlage. Auch nach der Herbstsaison liegt Salzburg an der Tabellenspitze. Auswärts blieb der Serienmeister im gesamten Kalenderjahr unbesiegt, zuhause musste man im Herbstdurchgang zwei Niederlagen hinnehmen. Sowohl offensiv als auch defensiv haben die Salzburger das beste Torverhältnis (68:23).

Schärfster Verfolger ist der SK Sturm. Die Grazer beendeten die Saison als Vizemeister, auch nach dem Herbst liegt man nur zwei Punkte hinter Salzburg. Mit vier Unentschieden verbuchten die Steirer die wenigsten Punkteteilungen der Liga (Salzburg hat 8). Im Gegensatz zu den „Bullen“ mussten sie aber häufiger als Verlierer vom Platz (7 Mal).

Rapid und Austria Wien fehlen in den Top sechs

Als Remis-Könige dürfen sich der LASK, Austria Wien und der SCR Altach bezeichnen. Sie spielten in 33 Partien jeweils elf Mal Unentschieden. Die beiden Wiener Großklubs Rapid und Austria schaffen es in der Jahrestabelle nicht in die Top sechs.

Ergebnistechnisch wurde der Herbst für Austria Lustenau zur Katastrophe. Im Frühjahr holten die Vorarlberger noch Platz zwei in der Quali-Gruppe. Nach der Herbstsaison hat man nur drei Zähler am Konto. Ebenfalls am Ende der Tabelle befinden sich der Absteiger SV Ried und der Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Beide Klubs haben weniger Spiele absolviert.

Zudem ist zu erwähnen, dass die Teams Red Bull Salzburg, Sturm Graz, LASK, SK Rapid, Austria Wien und Austria Klagenfurt im Meisterplayoff im Frühjahrs vermeintlich schwierigere Gegner hatten.

Hinweis: Europacup-Playoff-Spiele der Bundesliga und die Punkteteilung wurden nicht berücksichtigt.

Die Jahrestabelle 2023:

