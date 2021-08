Die Königlichen in Blau: Real präsentiert neues Auswärtstrikot

Die Top-Teams stellen nach und nach ihre Trikots für die neue Saison vor. Nun hat Real Madrid sein Auswärtstrikot präsentiert.

Das neue Auswärtstrikot von Real Madrid ist da. Das Jersey die Madrilenen ist blau mit orangen Streifen auf den Schultern und am Hals. Teile des Vereinswappens sowie die Sponsorenschriftzüge sind in Weiß gehalten. Ihr findet das Trikot in unser Bildergalerie.

Real wird das Trikot am Sonntag beim Freundschaftsspiel gegen den AC Mailand tragen. Die Partie wird im österreichischen Klagenfurt ausgetragen.

Die Königlichen starten am 14. August in die neue Saison. In La Liga tritt Real bei Deportivo Alaves an.

Bild: Imago