Die komplette Auftakt-Runde der ADMIRAL Bundesliga mit u.a. dem Duell LASK gegen Meister Sturm live bei Sky

Das Auftaktduell LASK gegen Meister Sturm Graz am Freitag live auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt die Zuschauer:innen ab 20:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog zum Eröffnungsspiel

Die Rückkehr der SV Ried in die ADMIRAL Bundesliga gegen Red Bull Salzburg am Samstag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Außerdem am Samstag: Cupsieger WAC gegen SCR Altach und die WSG Tirol gegen den TSV Hartberg live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag die Duelle Rapid gegen Blau-Weiß Linz und der GAK gegen Austria Wien live & exklusiv bei Sky

Am Samstag begrüßt Sky Experte Alfred Tatar die Fans, am Sonntag sind Sky Experte Hans Krankl in Hütteldorf und Sky Experte Marc Janko im Studio im Einsatz

Sky zeigt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live – 191 Matches exklusiv

Endlich ist es wieder so weit: Am kommenden Wochenende startet die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga! Sky zeigt alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga live. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Saisonauftakt mit dem Duell LASK gegen Meister Sturm Graz am Freitag live bei Sky Sport Austria

Nach einer durchwachsenen vergangenen Saison hat der LASK in der Sommerpause einige Veränderungen vorgenommen und will unter Neo-Trainer Joao Sacramento in der neuen Spielzeit wieder angreifen. Gleich zum Auftakt wartet jedoch eine große Herausforderung: Meister Sturm Graz ist zu Gast in der Stahlstadt. Die Blackies peilen den dritten Meistertitel in Folge an und wollen bereits in der ersten Runde die ersten drei Punkte einfahren. Ob ihnen das gelingt oder der LASK triumphieren kann, ist live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt die Zuschauer:innen ab 20:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog zum Auftaktspiel der ADMIRAL Bundesliga aus dem Stadion in Linz.

Der Bundesliga-Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag feiert die SV Ried nach zwei Jahren in der zweiten Liga ihr Comeback in der höchsten Spielklasse. Zum Auftakt empfängt das Team von Maximilian Senft den Vizemeister der vergangenen Spielzeit, Red Bull Salzburg. Die Bullen wollen nach zwei titellosen Jahren und einem umfassenden Kaderumbruch wieder an die Spitze zurückkehren und erfolgreich in die neue Saison starten. Gelingt ihnen – wie schon in der ersten Runde der Vorsaison – der Sieg gegen den Aufsteiger, oder können die Rieder gleich zum Auftakt für die erste Überraschung der Saison sorgen? Fans können das Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Zuvor empfängt Cupsieger WAC den SCR Altach im Lavanttal. Die Kärntner wollen an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen, während die Vorarlberger in dieser Spielzeit nicht erneut um den Klassenerhalt zittern möchten. In der vergangenen Saison konnten die Altacher das erste Duell gegen die Wolfsberger noch für sich entscheiden – ob ihnen das erneut gelingt, zeigt sich live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Samstagsspiel trifft die WSG Tirol auf den TSV Hartberg. In der vergangenen Saison gelang den Tirolern in keinem der vier Duelle ein Sieg gegen die Steirer – können sie diese Serie diesmal beenden? Die Partie wird live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 16:30 stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Alfred Tatar die Fans auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe für die frühen Spiele starten jeweils 10 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds, der Vorlauf für die Partie SV Ried gegen Red Bull Salzburg startet um 19:00 auf Sky Sport Austria 1. Die Nachmittagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Der Bundesliga-Sonntag live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Duell zwischen Rapid Wien und Blau-Weiß Linz. Die Hütteldorfer wollen unter ihrem neuen Trainer Peter Stöger mit einem erfolgreichen Start in die Saison den Angstgegner der vergangenen Spielzeit bezwingen. Auch bei den Linzern gibt es einen neuen Mann an der Seitenlinie: Mitja Mörec. Kann er den Erfolgslauf gegen den Rekordmeister fortsetzen? Die Antwort auf diese Frage bekommen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit gastiert Stadtrivale Austria Wien beim GAK in Graz. Die Veilchen, die in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag um den Meistertitel kämpften, peilen auch heuer wieder die Ligaspitze an. Der GAK hingegen will nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison erneut die Liga sichern. Wer sich in diesem Duell durchsetzen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Hans Krankl meldet sich live aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans beide Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Sky und der SK Rapid starten Doku-Projekt

Sky Sport Austria und der SK Rapid freuen sich auf die Umsetzung eines äußerst spannenden Projekts. Ein Jahr lang wird der renommierte Sky Filmemacher Christoph Jochum mit seinem Team den Hütteldorfer Traditionsklub hinter den Kulissen begleiten. Ziel ist ein 360-Grad-Portrait des beliebtesten Fußball-Vereins des Landes – hautnah, authentisch und umfassend. Nicht nur die Profimannschaft, sondern der gesamte Klub wird in den Fokus genommen und auch die Entwicklung der Grün-Weißen wird beleuchtet, von der Spieler- bis zur aktuellen Trainerära von Coach und Ex Sky Experten Peter Stöger.

Willkommen im Sky Team, Peter Pacult!

Auch in der ADMIRAL Bundesliga erhält das Sky Team einen hochkarätigen Neuzugang: der Meistertrainer von 2008 liefert ab der kommenden Saison interessante Einblicke rund um Österreichs höchsten Spielklasse. Als Sky Experte fungiert er auch als fester Bestandteil des Fußball-Podcasts DAB | Der Audiobeweis.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 1. August 2025

20:00 Uhr

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Andreas Herzog

Samstag, 2. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

SV Oberbank Ried – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Sonntag, 3. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Rapid – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky Experte (Studio): Marc Janko

