„Die Mannschaft ist gnadenlos“: Muslic genießt den Moment

Miron Muslic wusste, was ihn in der Kabine erwarten würde. „Das haben wir vor der Saison so ausgemacht. Die Mannschaft ist gnadenlos, die nutzt mich komplett aus. Aber gegebenes Wort ist gegebenes Wort“, sagte der Trainer von Schalke 04 nach dem 3:0 (2:0) im Spitzenspiel der 2. deutschen Fußball-Bundesliga bei Hannover 96. Der Sieg bescherte den Königsblauen nicht nur vorerst die Tabellenführung, sondern den Spielern auch eine längere, wohlverdiente Pause.

Was sich dahinter verbirgt? Muslic hatte seiner Mannschaft in der Vorbereitung versprochen, bei einem Auswärtssieg ohne Gegentor einen zusätzlichen Tag freizugeben. Das gelang nun schon zum dritten Mal im fünften Versuch, schon in Dresden (1:0) und Magdeburg (2:0) hatte S04 zu Null gewonnen.

Beste Defensive der Liga

„Das, was die Mannschaft heute geleistet hat, ist aller Ehren wert“, sagte Muslic über den Statement-Sieg bei Sky. Die Tabelle sei ihm jedoch „komplett egal. Wir sind eine Mannschaft, die sich in allen Phasen reinhaut. Defend until the end, das haben wir irgendwie im Blut.“

Und wie. Schalke stellt die beste Defensive der Liga, kassierte nur fünf Gegentore in den ersten neun Spielen. Letztmals gelang das zu diesem Zeitpunkt in der Saison 1971/72, damals wurde man am Ende der Saison Vizemeister in der Bundesliga. „Das ist nur eine Bestätigung, dass wir den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen“, sagte Muslic, der die Momentaufnahme aber dennoch in vollen Zügen genoss.

Muslic von Fan-Support begeistert

Zusammen mit seinem Spielern ließ er sich vor den über 10.000 mitgereisten Fans feiern. „Ein unglaublich besonderer Moment“, sagte Muslic über die Jubelbilder nach Abpfiff: „Leistungssport hat sehr viel zu tun mit Aufopferung. Wir investieren sehr sehr viel Woche für Woche – und diese Momente geben mir so viel zurück. Es kommt tief aus dem Herzen.“

Selbst der verletzte Vizekapitän Timo Becker ließ sich die Auswärtsreise nach Hannover nicht nehmen und feierte auf der Tribüne mit. „Ich hoffe nicht in unserer Kurve, sonst wäre er 102 Minuten gehüpft“, scherzte Muslic: „Er hat Kurvenverbot vom Doc bekommen, aber er war natürlich hier.“

(SID) / Bild: Imago