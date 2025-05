Die Meister-Konferenz mit SK Sturm vs. WAC und Austria Wien vs. Blau-Weiß Linz am Wochenende live bei Sky

Das große Finale im Meisterrennen: Sturm Graz empfängt den WAC und Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz – Samstag live bei Sky Sport Austria

Alle Spiele der Meistergruppe als Einzelspiele sowie in der Meisterkonferenz am Samstag ab 16:00 Uhr live bei Sky Sport Austria

Das letzte Kapitel im Abstiegskampf am Freitag ab 18:30 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Sky Experten am Wochenende: Andreas Herzog am Freitag sowie am Samstag Peter Stöger in der Merkur Arena und Marc Janko in der Generali-Arena

Die ADMIRAL Bundesliga live auf Sky – streame mit Sky X!

Spannung pur am letzten Spieltag. Mit dem SK Sturm, dem WAC und der Wiener Austria träumen noch drei Vereine vom Meistertitel. Sturm und der WAC stehen sich im direkten Duell gegenüber, während es für die Veilchen gegen Blau-Weiß Linz um die notwendigen drei Punkte geht. Auch im Abstiegskampf wird dieses Wochenende die endgültige Entscheidung fallen, wer den Gang in die zweite Liga antreten muss. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen der 32. Runde live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Die Titelentscheidung zwischen dem SK Sturm, dem WAC und Austria Wien am Samstag live bei Sky

Das große Finale einer packenden Saison! Nach der Niederlage gegen Rapid am vergangenen Wochenende muss der SK Sturm im Duell mit dem WAC punkten, um den Meistertitel zu verteidigen. Für den WAC lebt der Traum vom Double weiterhin – allerdings müssen die Kärntner die „Blackies“ schlagen und darauf hoffen, dass Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz patzt. Dieses Spiel sehen Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Im zweiten Entscheidungsspiel um die Meisterschaft empfängt die Wiener Austria Blau-Weiß Linz. Für die Veilchen zählt nur ein Sieg gegen die Linzer, um den Meistertraum am Leben zu erhalten. Ganz in der eigenen Hand haben sie es jedoch nicht mehr – auch sie müssen auf ein passendes Ergebnis im Parallelspiel hoffen. Ob die Wiener ihre Aufgabe erfüllen oder Blau-Weiß die Meisterhoffnungen zerstört, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Im dritten Spiel am Samstag begrüßt Salzburg den SK Rapid. Die Mozartstädter könnten mit einem Sieg theoretisch sogar auf den zweiten Tabellenplatz klettern. Dieses Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Am Samstag ab 16:00 Uhr melden sich Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Peter Stöger aus der Merkur Arena in Graz sowie Moderatorin Kimberly Budinsky und Sky Experte Marc Janko aus der Generali-Arena in Wien, um gemeinsam die Zuschauer:innen durch die Vorberichterstattung zu führen. Hochspannung verspricht die Meister-Konferenz auf Sky Sport Austria 1.

Die Entscheidung im Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe am Freitag live & exklusiv bei Sky

Nach der ersten Niederlage in der Qualifikationsgruppe empfängt der LASK am morgigen Freitag die abstiegsbedrohten Altacher. Für die Vorarlberger würde nur ein Sieg den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Sollten sie hingegen nur Unentschieden spielen oder verlieren, sind sie auf Schützenhilfe von Hartberg angewiesen. Fans sehen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Sollten die Steirer Austria Klagenfurt bezwingen, müssten die Kärntner den Gang in die zweite Liga antreten. Doch selbst bei einem Sieg ist der Klassenerhalt für die Elf von Carsten Jancker noch nicht fix. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Im dritten Spiel der Qualifikationsgruppe benötigt der GAK bei der WSG Tirol mindestens einen Punkt, um aus eigener Kraft in der kommenden Saison weiterhin in der höchsten Spielklasse vertreten zu sein. Diese Begegnung kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgt werden.

Ab 18:30 Uhr stimmen Moderator Johannes Brandl und die Sky Experten Andreas Herzog die Zuschauer:innen auf die Begegnungen der Qualifikationsgruppe ein. Darüber hinaus können sich Fans auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Freitag, 23. Mai 2025

18:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

LASK – CASHPOINT SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

21:30 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Samstag, 24. Mai 2025

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC live auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation (Merkur Arena): Constanze Weiss

Sky Experte (Merkur Arena): Peter Stöger

Moderation (Generali-Arena): Kimberly Budinsky

Sky Experte (Generali-Arena): Marc Janko