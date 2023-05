Die Meistergruppe mit dem 340. Wiener Derby heute live auf Sky

Das 340. Wiener Derby zwischen Austria Wien und SK Rapid am Sonntag ab 16:15 Uhr live

Sky Experte Peter Stöger begleitet die Partie als Co-Kommentator, Alfred Tatar ist zudem in Wien-Favoriten als Experte im Einsatz

Marko Stankovic arbeitet die Begegnung als Analyse-Experte auf

Zuvor ab 13:30 Uhr das Fernduell im Titelrennen bei LASK – Salzburg und SK Sturm – Austria Klagenfurt live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

In der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich die Sky Seher:innen auf das Wiener Derby und den spannenden Titelkampf live & exklusiv bei Sky Sport Austria freuen.

Das 340. Wiener Derby mit Co-Kommentator Peter Stöger und Sky Experte Alfred Tatar am Sonntag

Zum Abschluss der Runde wartet das Derby zwischen der Wiener Austria und dem SK Rapid. Im Rennen um Tabellenplatz vier liegen die Hütteldorfer zwei Punkte vor den Veilchen, konnten sich im direkten Duell allerdings zuletzt in der Saison 2019/20 durchsetzen. Können die Favoritner mit einem Sieg am Lokalrivalen vorbeiziehen? Ab 16:15 Uhr begrüßt Moderator Michael Ganhör die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Alfred Tatar live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. An der Seite von Otto Rosenauer ist Sky Experte Peter Stöger als Co-Kommentator im Einsatz. Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Zuvor dürfen sich die Sky Seher:innen um 13:30 Uhr auf zwei Parallelspiele im Titelkampf freuen. In Linz empfängt der LASK den Tabellenführer aus Salzburg. In der neuen Raiffeisen Arena mussten die Hausherren erst einmal als Verlierer vom Platz gehen, als es gegen die Bullen eine 0:2 Niederlage setzte. Ob der Kühbauer-Elf die Revanche gelingt, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Zeitgleich muss Austria Klagenfurt beim SK Sturm antreten. Können die Klagenfurter überraschen oder bleiben die Grazer weiterhin den Salzburgern auf den Fersen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Beide Spiele sind zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

13:30 Uhr:

LASK – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Hans Krankl

16:15 Uhr:

FK Austria Wien – SK Rapid Wien, live auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

Kommentator: Otto Rosenauer

Co-Kommentator: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Artikelbild: GEPA