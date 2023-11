Die Nitto ATP Finals in Turin live und exklusiv ab dem 12. November bei Sky

Nitto ATP Finals 2023 mit Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Holger Rune

Sky berichtet ab dem 12. November täglich live aus Turin

Live-Kommentar im Wechsel von Marcel Meinert, Paul Häuser und Stefan Hempel gemeinsam mit dem Sky Tennis-Experten Patrik Kühnen

Als Reporter live vor Ort in Turin: Florian Bauer

Sky Next Generation Premiere: Erste Live-Tennisübertragung für Kinder und Familien von den Nitto ATP Finals in Turin, die Kids Reporter Lilly (13) und Carl-Niko (13) kommentieren beim Halbfinale am 18. November (ab 14 Uhr auf Sky Sport 1) gemeinsam mit Sky Kommentator Paul Häuser

Kids Reporter Maja (14) gemeinsam mit Sky Reporter Hartmut von Kameke und Nachwuchsprofi Marko Topo (20) live am 18. November vor Ort in Turin

Wien, 8. November 2023 – Ab Sonntag ist wieder die Elite des Männer-Tennis zu Gast in Turin. Bei den Nitto ATP Finals wird unter den acht besten Tennisspielern des Jahres der Weltmeister gekürt. Es gehen der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Novak Djokovic, der Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Holger Rune, Yannik Sinner und Alexander Zverev an den Start.

Das letztjährige Finale konnte Novak Djokovic in zwei Sätzen gegen Casper Ruud gewinnen.

Sky überträgt das Saisonfinale ab Sonntag bis zum 19.11. täglich live aus Turin. Die Matches werden von Sky Experte Patrik Kühnen im Wechsel mit den Sky Kommentatoren Marcel Meinert, Paul Häuser und Stefan Hempel begleitet. Florian Bauer ist als Reporter auf Stimmenfang in Turin.

Erstmalig wird Sky bei den Nitto ATP Finals auch eine Tennis-Übertragung speziell für Kinder und Familien produzieren und damit speziell diesen Zuschauer:innen eine frische und unkonventionelle Übertragung in die Wohnzimmer bringen. Die Kids Reporter Lilly (13) und Carl-Niko (13) werden beim Halbfinale am 18. November live gemeinsam mit dem Sky Kommentator Paul Häuser kommentieren. Die beiden Kids Reporter werden das Geschehen beim Finalturnier, bei dem die acht besten Spieler des Tennisjahres gegeneinander antreten, mit viel Spontanität und Emotion begleiten und ihre persönlichen Eindrücke an junge Zuschauer:innen vermitteln. Live vor Ort werden Kids Reporter Maja (14) und Sky Reporter Hartmut von Kameke hinter die Kulissen der Finals schauen und Gespräche mit Spielern führen. Unterstützt werden sie von dem Nachwuchsprofi Marko Topo (20).

Die Nitto ATP Finals 2023 in Turin live bei Sky Sport Tennis und Sky Sport Austria:

Sonntag, 12.11. ab 14:15 Uhr

Montag, 13.11., ab 14:15 Uhr

Dienstag, 14.11., ab 14:15 Uhr

Mittwoch, 15.11., ab 14:15 Uhr

Donnerstag, 16.11., ab 14:15 Uhr

Freitag, 17.11., ab 14:30 Uhr

Samstag, 18.11., ab 12:00 Uhr (1. Doppelhalbfinale), ab 14:15 Uhr (1. Einzel-Halbfinale), ab 18:30 Uhr (2. Doppelhalbfinale) und ab 20:45 Uhr (2. Einzel-Halbfinale) / Sky Next Generation ab 14:00 Uhr auf Sky Sport 1

Sonntag, 19.11., ab 15:00 Uhr (Einzel- und Doppelfinale)

