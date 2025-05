Die PGA Championship mit dem österreichischen Golfprofi Sepp Straka live auf Sky

Das Turnier im US-Bundesstaat North Carolina von Donnerstag bis Sonntag live auf Sky Sport Golf

Straka bestreitet das Turnier als erster Österreicher in den Top 10 der Weltrangliste

Streame die PGA Championship mit Sky X live!

Historischer Erfolg für Sepp Straka auf der PGA-Tour! Nach dem Sieg bei der Truist Championship in Philadelphia ist Österreichs Golf-Star als erster Österreicher in der Weltrangliste unter den Top 10. Am morgigen Donnerstag ist der gebürtige Wiener bei der PGA Championship in Charlotte im Einsatz. Sky zeigt das Turnier von Donnerstag bis Sonntag live.

Die PGA Championship in Charlotte live bei Sky

Donnerstag

19:00 Uhr – 1:00 Uhr: 1. Tag live auf Sky Sport Golf

Freitag

19:00 Uhr – 1:00 Uhr: 2. Tag live auf Sky Sport Golf

Samstag

19:00 Uhr – 1:00 Uhr: 3. Tag live auf Sky Sport Golf

Sonntag

19:00 Uhr – 1:00 Uhr: 4. Tag live auf Sky Sport Golf

Bild: Imago