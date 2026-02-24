Die Playoff-Rückspiele in der Europa League und der Conference League live bei Sky

Roter Stern Belgrad und Marko Arnautovic gegen OSC Lille am Donnerstag ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X das Spiel live streamen!

Außerdem am Donnerstag KRC Genk mit Tobias Lawal gegen Dinamo Zagreb, Nottingham Forest – Fenerbahce Istanbul, VfB Stuttgart – Celtic Glasgow und viele weitere Begegnungen

Sky zeigt 15 der 16 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Marc Janko analysiert die Spielzüge der Top-Teams

Mit Sky X die UEFA Europa League & UEFA Conference League live streamen!

In der UEFA Europa League und der UEFA Conference League stehen die entscheidenden Spiele um den Aufstieg ins Achtelfinale an. Wer kann sich durchsetzen? Mit Sky sehen Fans insgesamt 15 von 16 Play-off Rückspielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit 15 der 16 Play-off Rückspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Roter Stern Belgrad und Marko Arnautovic empfangen am kommenden Donnerstag OSC Lille zum Rückspiel um den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel stehen die Serben bereits mit einem Bein in der nächsten Runde. Gelingt es ihnen, auch das zweite Duell für sich zu entscheiden? Die Antwort auf diese Frage gibt es live auf Sky Sport Austria 2.

Zur selben Zeit begrüßt der VfB Stuttgart Celtic Glasgow. Das Hinspiel konnten die Stuttgarter in einem Fünf Tore Spektakel für sich entscheiden. Bringen sie den Vorsprung über die Zeit und ziehen ins Achtelfinale ein oder können die Schotten den 1:4-Rückstand in einem Fußball-Wunder auswärts aufholen? Fans sehen diese Partie live auf Sky Sport Austria 2.

Am späten Abend treten Tobias Lawal und der KRC Genk bei Dinamo Zagreb an. Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel wollen die Belgier auch im Rückspiel einen weiteren Sieg feiern. Das Spiel wird live auf Sky Sport Austria 5 übertragen.

Am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:45 Uhr die Partien Viktoria Pilsen – Panathinaikos Athen, Ferencvaros Budapest – Ludogorets Rasgrad, AC Fiorentina – Jagiellonia, Samsunspor – KF Shkendija und HNK Rijeka – Omonia Nikosia. Ab 21:00 Uhr laufen zudem die Partien Nottingham Forest – Fenerbahce Istanbul, FC Bologna – Brann Bergen, Celta Vigo – PAOK Thessaloniki, Lech Posen – Kuopion PS, AZ Alkmaar – FC Noah sowie FC Lausanne-Sport – Sigma Olomouc bei Sky. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky Experte Marc Janko versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

Roter Stern Belgrad – OSC Lille live auf Sky Sport Austria 2

VfB Stuttgart – Celtic Glasgow live auf Sky Sport Austria 3

Viktoria Pilsen – Panathinaikos Athen live auf Sky Sport Austria 4

Ferencvaros Budapest – Ludogorets Rasgrad live auf Sky Sport Austria 5

AC Fiorentina – Jagiellonia live auf Sky Sport Austria 6

Samsunspor – KF Shkendija live auf Sky Sport Austria 7

HNK Rijeka – Omonia Nikosia live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Nottingham Forest – Fenerbahce Istanbul live auf Sky Sport Austria 2

FC Bologna – Brann Bergen live auf Sky Sport Austria 3

Celta Vigo – PAOK Thessaloniki live auf Sky Sport Austria 4

KRC Genk – Dinamo Zagreb live auf Sky Sport Austria 5

Lech Posen – Kuopion PS live auf Sky Sport Austria 6

AZ Alkmaar – FC Noah live auf Sky Sport Austria 7

FFC Lausanne-Sport – Sigma Olomouc live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

