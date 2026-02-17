Die Playoffs zur K.o.-Phase in der Europa League und der Conference League live bei Sky

Oliver Glasner mit Crystal Palace bei Zrinjski Mostar am Donnerstag ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Außerdem am Donnerstag in der UEFA Europa League Dinamo Zagreb gegen KRC Genk mit Tobias Lawal, Fenerbahce Istanbul – Nottingham Forest, Celtic Glasgow – VfB Stuttgart und viele weitere Begegnungen

Sky zeigt 15 der 16 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Michael Ganhör moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Andreas Herzog analysiert die Spielzüge der Top-Teams

Auch die UEFA Europa League und die UEFA Conference League melden sich mit den Play-offs zur K.o.-Phase wieder zurück. Es kämpfen Oliver Glasner mit Crystal Palace, der VfB Stuttgart, Nottingham Forest und viele weitere Top-Teams um den Aufstieg. Mit Sky sehen Fans insgesamt 15 von 16 Play-off Spielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit 15 der 16 Play-off Spiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Oliver Glasner und Crystal Palace treten am frühen Donnerstagabend in der UEFA Conference League auswärts bei Zrinjski Mostar an. Nach einem Unentschieden am letzten Spieltag, durch das die Londoner die direkte Qualifikation für das Achtelfinale verpasst haben, müssen sie nun im Play-off gegen die Bosnier bestehen. Dieses Duell gibt es live auf Sky Sport Austria 4.

Tobias Lawal und der KRC Genk reisen zur gleichen Zeit in der UEFA Europa League nach Kroatien, wo sie auf Dinamo Zagreb treffen. Die Belgier beendeten die Ligaphase zwar punktgleich mit AS Roma, liegen aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Platz neun und müssen daher ins Play-off. Das Spiel wird live auf Sky Sport Austria 6 übertragen.

Am späten Abend empfängt Celtic Glasgow den VfB Stuttgart. Dank des Siegs am letzten Spieltag konnten sich die Schotten noch unter die Top 24 schieben, während Stuttgart den Sprung unter die besten acht verpasste. Fans sehen diese Partie live auf Sky Sport Austria 2.

Am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:45 Uhr die Partien Fenerbahce Istanbul – Nottingham Forest, Brann Bergen – FC Bologna, PAOK Thessaloniki – Celta Vigo, FC Noah – AZ Alkmaar und Kuopion PS – Lech Posen. Ab 21:00 Uhr laufen zudem die Partien Panathinaikos Athen – Viktoria Pilsen, Ludogorets Rasgrad – Ferencvaros Budapest, Jagiellonia – AC Fiorentina, KF Shkendija – Samsunspor, Omonia Nikosia – HNK Rijeka sowie FC Drita – NK Celje bei Sky. Sky Seher:innen können sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky Experte Andreas Herzog versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Super Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr

Fenerbahce Istanbul – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 2

Brann Bergen – FC Bologna live auf Sky Sport Austria 3

Zrinjski Mostar – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 4

PAOK Thessaloniki – Celta Vigo live auf Sky Sport Austria 5

Dinamo Zagreb – KRC Genk live auf Sky Sport Austria 6

FC Noah – AZ Alkmaar live auf Sky Sport Austria 7

Kuopion PS – Lech Posen live auf Sky Sport Austria 8

21:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Celtic Glasgow – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Austria 2

Panathinaikos Athen – Viktoria Pilsen live auf Sky Sport Austria 3

Ludogorets Rasgrad – Ferencvaros Budapest live auf Sky Sport Austria 4

Jagiellonia – AC Fiorentina live auf Sky Sport Austria 5

KF Skhendija – Samsunspor live auf Sky Sport Austria 6

Omonia Nikosia – HNK Rijeka live auf Sky Sport Austria 7

FC Drita – NK Celje live auf Sky Sport Austria 8

Sky Kund:innen können alle weiteren Sky Spiele auf skysportaustria.at/mediathek/ sowie in der Sky Sport Austria App verfolgen.

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA