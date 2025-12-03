Die Premier League heute live auf Sky: Crystal Palace bei Burnley – Arsenal vs. Brentford

Oliver Glasner und Crystal Palace zu Gast beim FC Burnley – heute ab 20:20 Uhr live – mit Sky X bist du live dabei!

Zudem: Tabellenführer Arsenal gegen Brentford, ebenfalls ab 20:20 Uhr live

Nach der 1:2-Niederlage bei Manchester United am Wochenende hat Oliver Glasner bereits am heutigen Mittwoch die Chance, mit seinem Team wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Beim FC Burnley ist Crystal Palace erneut auf der Jagd nach drei Punkten. Das Match ist ab 20:20 Uhr live zu sehen.

Tabellenführer Arsenal trifft zudem auf den FC Brentford. Die Gunners kamen am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1 gegen Chelsea hinaus. Gegen die Bees möchte das Team von Mikel Arteta wieder einen Sieg einfahren. Ob dies gelingt, können Fans ab 20:20 Uhr live verfolgen.

Der 14. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

20:20 Uhr: FC Arsenal – FC Brentford live auf Sky Sport 6

20:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – Aston Villa live auf Sky Sport 8

20:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Nottingham Forest live auf Sky Sport 9

20:20 Uhr: FC Burnley – Crystal Palace live auf Sky Sport 10

21:05 Uhr: FC Liverpool – AFC Sunderland live auf Sky Sport Premier League

21:05 Uhr: Leeds United – FC Chelsea live auf Sky Sport 7

