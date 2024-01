Die Premier League heute live auf Sky Sport Austria

FC Arsenal – Crystal Palace am Samstag ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Am Samstagmittag kommt es in der Premier League im Emirates Stadium zum Londoner Stadtduell zwischen dem FC Arsenal und Crystal Palace. Während die Eagles die Distanz zu den Abstiegsplätzen wahren möchten, wollen die Gunners Druck auf Spitzenreiter Liverpool ausüben. Das Match ist ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Sky zeigt am Samstag, Sonntag und Montag die fünf noch ausstehenden Spiele des geteilten 21. Spieltags der Premier League live, u. a. Sheffield United gegen West Ham United am Sonntag sowie Brighton & Hove Albion gegen Wolverhampton Wanderers am Montagabend.

Der 21. Spieltag (II) der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Arsenal – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: FC Brentford – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago