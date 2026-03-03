Die Premier League heute live u.a. mit Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool

Englische Woche in der Premier League mit dem 29. Spieltag

Am heutigen Dienstag empfangen die Wolverhampton Wanderers den FC Liverpool – ab 20:20 Uhr live

Am heutigen Dienstag empfangen die Wolverhampton Wanderers den FC Liverpool. Das Tabellenschlusslicht konnte zuletzt mit einem überraschenden 2:0-Sieg gegen Aston Villa aufzeigen und möchte nun auch die Reds herausfordern. Das Team von Arne Slot setzte sich am Wochenende mit 5:2 gegen West Ham United durch und steht durch die Niederlage von Chelsea aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Wer sich in diesem Duell durchsetzen kann, sehen Fans ab 21:05 Uhr live – auch in UHD.

Der 29. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag:

20:20 Uhr: AFC Bournemouth – FC Brentford live auf Sky Sport Mix

20:20 Uhr: Leeds United – AFC Sunderland live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: FC Everton – FC Burnley live auf Sky Sport 2

21:05 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20:00 Uhr: Mittwochs-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

20:20 Uhr: Aston Villa – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport 4

20:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Arsenal live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Manchester City – Nottingham Forest live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: FC Fulham – West Ham United live auf Sky Sport 5

21:05 Uhr: “Match of the Week” Newcastle United – Manchester United live auf Sky Sport Mix

Donnerstag:

20:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

