Der 6. Spieltag der Premier League live bei Sky

Newcastle United gegen Manchester City am Samstag ab 13:20 Uhr live

Das „Match of the Week” aus Old Trafford am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein – Toni Tomic kommentiert auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Sky überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Streame die Premier League mit dem Sky X-Traumpass

Zwar ließ Spitzenreiter Manchester City am vergangenen Spieltag erstmals Punkte in dieser Saison liegen, nach Abpfiff hatten Pep Guardiola und seine Cityzens dennoch allen Grund zum Jubeln. In der 8. Minute der Nachspielzeit traf John Stones zum 2:2-Ausgleich gegen den FC Arsenal, der nach einer Gelb-Roten Karte gegen Leandro Trossard die komplette zweite Hälfte zu zehnt bestritt und Sieg und Tabellenführung dennoch nur haarscharf verpasste. Dass Erling Haaland in diesem temporeichen Spitzenspiel den Rekord Cristiano Ronaldos – das 100. Tor im 105. Pflichtspiel – einstellte, geriet dabei fast zur Nebensache.

Für den amtierenden Meister aus Manchester geht es am Samstagmittag nun in den St. James’ Park zu Newcastle United. Die Magpies kassierten zuletzt ihre erste Niederlage und unterlagen 1:3 in Fulham.

„Match of the Week” Manchester United gegen Tottenham Hotspur am Sonntag

Im „Match of the Week” stehen sich die Tabellennachbarn Manchester United und Tottenham Hotspur gegenüber. Beide Teams können mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein, weisen sie schließlich nach fünf Spieltagen jeweils nur sieben Punkte auf. Während die Spurs zuletzt jedoch zwei Pflichtspielsiege in Folge einfuhren – dem 3:1 über Brentford folgte unter der Woche ein 3:0 über Qarabag FK – hält die Krise ManUniteds auch auf internationalem Parkett an – in der Europa League gaben die Red Devils ausgerechnet gegen Erik ten Hags Ex-Verein Twente Enschede noch den Sieg aus der Hand.

Toni Tomic begrüßt gemeinsam mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein ab 17:00 Uhr die Zuschauer:innen zu der brisanten Partie, die zusätzlich in UHD/HDR angeboten wird.

Der 6. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Newcastle United – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Arsenal – Leicester City live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Chelsea – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: FC Brentford – West Ham United live auf Sky Sport 8

18:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:20 Uhr: Ipswich Town – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: „Match of the Week” Manchester United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: AFC Bournemouth – FC Southampton live auf Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago