via

via Sky Sport Austria

Nach nur einer kurzen Verschnaufpause nach dem Boxing-Day-Spieltag geht die Premier League über den Jahreswechsel in den nächsten Spielemarathon. Sieben Tage am Stück stehen dann täglich Live-Spiele aus dem englischen Oberhaus auf dem Programm. Sky überträgt in dieser Zeit alle 20 Partien des 18. und 19. Spieltags live und exklusiv.

Die Premier League bei Sky:

Montag, 2.1.:

18:20 Uhr: FC Brentford – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Bild: Imago