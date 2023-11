Die Premier League mit Chelsea gegen Manchester City heute live auf Sky

Das „Match of the Week” an der Stamford Bridge am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein – Joachim Hebel kommentiert

Außerdem am Sonntag bereits ab 14:50 Uhr vier weitere Partien, u. a. FC Liverpool – FC Brentford live auf Sky Sport Austria 4

Sky zeigt am Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 12. Spieltags der Premier League live

Women’s Super League:Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool und Leicester City gegen FC Arsenal am Sonntag live

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur bei Sky

Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino wird seine Rückkehr an alte Wirkungsstätte noch lange in Erinnerung bleiben. Neun VAR-Entscheidungen, zwei Platzverweise und insgesamt über 20 Minuten Nachspielzeit erlebten die Fans am vergangenen Montag im Tottenham Hotspur Stadium. Am Ende stand ein 4:1-Auswärtssieg Pochettinos und seiner Blues, die mit ihrem Erfolg den Spurs nicht nur deren erste Saisonniederlage zufügten, sondern zugleich auch ihren kommenden Gegner zum neuen Tabellenführer kürten. Pep Guardiola und Manchester City reisen am Sonntag an die Stamford Bridge.



Ab 17:00 Uhr begrüßen die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein gemeinsam mit Joachim Hebel die Zuschauer:innen zum „Match of the week“ auf Sky Sport Premier League. Sky Q Kund:innen können die Partie zusätzlich in UHD genießen.



Sky zeigt am Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 12. Spieltags der Premier League live, u. a. vier weitere Partien am Sonntagnachmittag, darunter FC Liverpool gegen FC Brentford live auf Sky Sport Premier League.

Die WSL am Wochenende live auf Sky

Am Sonntag überträgt Sky darüber hinaus zwei Spiele des 6. Spieltags der Women’s Super League. Tottenham Hotspur empfängt ab 13:20 Uhr auf Sky Sport Mix den FC Liverpool und das Spiel Leicester City gegen den FC Arsenal ist ab 19:35 Uhr auf Sky Sport 2 zu sehen.



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich und Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der Sonntag in der Premier League live bei Sky

13:20 Uhr: WSL: Tottenham Hotspur – FC Liverpool live auf Sky Sport Mix



14:50 Uhr: FC Liverpool – FC Brentford live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Sheffield United live auf Sky Sport 5

14:50 Uhr: West Ham United – Nottingham Forest live auf Sky Sport 6

14:50 Uhr: Aston Villa – FC Fulham live auf Sky Sport 7



17:00 Uhr: „Match of the week“ FC Chelsea – Manchester City live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD



19:35 Uhr: WSL: Leicester City – FC Arsenal live auf Sky Sport 2

