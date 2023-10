Die Premier League mit dem Manchester Derby am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week” aus Old Trafford am Sonntag ab 16:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein live auf Sky Sport Austria 4 – Toni Tomic kommentiert

Am Sonntag bereits ab 14:50 Uhr FC Liverpool – Nottingham Forest live auf Sky Sport Mix

Schon am Samstag treffen Sasa Kalajdzic und Wolverhampton Wanderers ab 18:20 Uhr auf Newcastle United

Sky zeigt von Freitag bis und Sonntag alle zehn Spiele des 10. Spieltags der Premier League live

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur bei Sky

Am Sonntag steht im Old Trafford das große Stadtderby zwischen Manchester United und Manchester City an. Mit einem Sieg könnten die Red Devils – derweil auf Rang acht – den Abstand auf Dauerrivale und aktuell Zweitplatzierten Manchester City auf drei Punkte verkürzen. Hingegen will die Guardiola-Elf zurück an die Tabellenspitze.

Unter der Woche konnten beide Teams ihre Spiele in der Champions League gewinnen, wobei insbesondere ManUnited nach dem glücklichen 1:0-Sieg über Kopenhagen die entstandene Euphorie mit ins Derby nehmen will. Torwart Andre Onana sorgte für absolute Ekstase, hielt dieser schließlich in der siebten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter und sicherte seiner Mannschaft so den ersten CL-Sieg in dieser Saison. Ob er gegen die Citizens auch zum Matchwinner wird?

Ab 16:00 Uhr begrüßen die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein gemeinsam mit Toni Tomic die Zuschauer:innen zum „Match of the week“ auf Sky Sport Austria 4. Sky Q Kund:innen können das Manchester Derby zusätzlich in UHD genießen.

Sky zeigt am Freitag, Samstag und Sonntag alle zehn Spiele des 10. Spieltags der Premier League live, u. a. Crystal Palace gegen Spitzenreiter Tottenham Hotspur am heutigen Freitagabend ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich und Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 10. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

20:50 Uhr: Crystal Palace – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: FC Chelsea – FC Brentford live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Arsenal – Sheffield United live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: AFC Bournemouth – FC Burnley live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

13:50 Uhr: West Ham United – FC Everton live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Liverpool – Nottingham Forest live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Fulham live auf Sky Sport 5

14:50 Uhr: Aston Villa – Luton Town live auf Sky Sport 6

16:00 Uhr: „Match of the week“ Manchester United – Manchester City live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

