Die Premier League mit dem Manchester Derby heute live auf Sky

Der 31. Spieltag der Premier League mit dem Manchester Derby zwischen United und City heute live auf Sky

Dazu die 3er-Konferenz der Premier League ebenfalls heute live

Die Premier League live auf Sky – Streame die Spiele mit Sky X!

In der Premier League steht ein Sonntag voller Highlights bevor. Im Manchester Derby geht es für die beiden schwankenden Großklubs darum, eine verkorkste Saison in der Premier League noch zu retten.

Insgesamt überträgt Sky Sport von Dienstag bis Montag 19 Partien der Spieltage 30 und 31 live, unter anderem mit einer 3er-Konferenz sowie dem Manchester Derby aus Old Trafford am Sonntag, zu dem Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Shkodran Mustafi und Raphael Honigstein begrüßt. Auch Oliver Glasner und Crystal Palace sind zwei Mal zu sehen. Nach der erfolgreichen Qualifikation für das Halbfinale des FA Cups begrüßen die Eagles am Samstag dann Brighton & Hove Albion. Den Abschluss bilden am Montagabend Leicester City und Newcastle United.

Der 31. Spieltag der Premier League heute live bei Sky Sport:

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Fulham – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

14:50 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Southampton live auf Sky Sport 5

14:50 Uhr: FC Brentford – FC Chelsea live auf Sky Sport 7

14:50 Uhr: Sonntags-Konferenz auf Sky Sport PL

17:00 Uhr: „Match of the Week” Manchester United – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport PL und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: „What a Strike! Highlight-Show”, 31. Spieltag, live auf Sky Sport PL und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport PL

19:30 Uhr: „Monday Night Football” live auf Sky Sport PL

20:50 Uhr: Leicester City – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport PL

Bild: Imago