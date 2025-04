Die Premier League mit Everton gegen Arsenal heute live auf Sky

Der 31. Spieltag der Premier League mit Everton gegen Arsenal heute live auf Sky

Crystal Palace und Oliver Glasner heute daheim gegen Brighton & Hove Albion

Die Premier League live auf Sky – Streame die Spiele mit Sky X!

In der Premier League steht ein Wochenende voller Highlights bevor. Unter anderem trifft am heutigen Samstag der FC Everton auf den FC Arsneal. Oliver Glasners Crystal Palace bekommt es zu Hause mit Brighton and Hove Albion zu tun.

Der 31. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Everton – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport PL

15:50 Uhr: Ipswich Town – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: Crystal Palace – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport PL

18:20 Uhr: Aston Villa – Nottingham Forest live auf Sky Sport PL

Bild: Imago