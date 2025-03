Die Premier League mit ManCity gegen Brighton HEUTE LIVE auf Sky

Ab 14:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein – Markus Götz kommentiert auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Manchester City – Brighton & Hove Albion am Samstagnachmittag ab 15:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Mit dem Sky X-Traumpass die Premier League live streamen!

Der FC Chelsea wurde am Montag 120 Jahre alt, am Wochenende soll ein weiteres Geburtstagsgeschenk in Form eines Derbysiegs beim FC Arsenal folgen. Am Donnerstag feierten die Blues bereits den Viertelfinal-Einzug in der Conference League, als man sich gegen den FC Kopenhagen durchsetzte. Dank der Einwechslung Cole Palmers wurden die West-Londoner in ihren Angriffen zwingender und siegten letztlich 1:0 – in der Liga läuft der 22-jährige Ausnahmespieler seiner Form jedoch hinterher: Mittlerweile wartet Palmer seit sieben Premier League Spiele auf ein Tor, verschoss zuletzt beim erkämpften 1:0-Heimsieg über Leicester City sogar einen Elfmeter.

Nichtsdestotrotz befindet sich Chelsea nun auf Platz vier, nachdem Manchester City gegen das Überraschungsteam aus Nottingham verlor. Mit einem Sieg über den Tabellenzweiten FC Arsenal könnte die Elf von Enzo Maresca den Abstand auf den Stadtrivalen auf 3 Punkte verkürzen. Die Gunners hingegen dürfen sich nach dem 1:1 gegen Manchester United keinen weiteren Punktverlust erlauben, um die Minimalchance auf die Meisterschaft zu wahren.

Ab 14:00 Uhr begrüßt Markus Götz die Zuschauer:innen am Sonntag zum „Match of the Week“ und stimmt diese gemeinsam mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein auf die Partie ein, die zusätzlich auch in UHD/HDR angeboten wird.

Bereits am Samstag trifft Manchester City auf Brighton & Hove Albion, zeitgleich gastiert Nottingham Forest bei Ipswich Town. Den Abschluss des 29. Spieltags bilden Leicester City und Manchester United am späten Sonntagabend ab 19:50 Uhr auf Sky Sport Premier League.

Der 29. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

15:50 Uhr: Manchester City – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Ipswich Town – Nottingham Forest auf Sky Sport 7

18:20 Uhr: AFC Bournemouth – FC Brentford live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago