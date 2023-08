Die Premier League mit ManUtd vs. Tottenham und ManCity vs. Newcastle HEUTE LIVE auf Sky!

Die Premier League startete am Freitag in den zweiten Spieltag! Sky Seher:innen dürfen sich unter anderem auf das Duell zwischen Manchester City und Newcastle United am Samstagabend freuen. Darüber hinaus haben Fans des englischen Spitzenfußballs nun die Möglichkeit, über Sky Q sowie Sky X die Spiele zusätzlich im englischen Originalkommentar (Tonoption 2) zu verfolgen.

Nach dem 3:0-Auftaktsieg über Burnley konnte Manchester City gestern Europas Super Cup bejubeln. Beim 5:4 nach Elfmeterschießen wurde jedoch deutlich, wie sehr die Schlüsselspieler lkay Gündogan, der zum FC Barcelona wechselte, und der langzeitverletzte Kevin De Bruyne im Zentrum fehlen. Im ersten Heimspiel der Saison trifft die Guardiola-Elf nun auf Champions League Teilnehmer Newcastle United, der sich am vergangenen Spieltag keine Blöße gab und Aston Villa mit 5:1 vom Platz fegte.

Ab 20:30 Uhr begrüßen die Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein gemeinsam mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum „Match of the Week” auf Sky Sport Premier League.

Bereits ab 15:50 Uhr empfangen die Wolverhampton Wanderes mit ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic Brighton & Hove Albion. Um 18:30 Uhr gastiert Citys Stadtrivale Manchester United bei Tottenham Hotspur.

Sky zeigt von Freitag bis Montag alle zehn Spiele des 2. Spieltags der Premier League, neun davon live.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich und Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 2. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

15:50 Uhr: FC Liverpool – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Tottenham Hotspur – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

20:30 Uhr: „Match of the week” Manchester City – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Aston Villa – FC Everton live auf Sky Sport Austria 5 und Sky Sport Premier League

17:20 Uhr: West Ham United – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 5 und Sky Sport Premier League

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

19:30 Uhr: Monday Night Football live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Crystal Palace – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

