Die Premier League mit Southampton vs. Chelsea HEUTE LIVE auf Sky

Heute trifft der FC Southampton auf den FC Chelsea ab 20:35 Uhr live auf Sky Sport Premier League.

Am Mittwoch das „Match of the Week” an der Anfield Road zwischen dem FC Liverpool und Newcastle United ab 20:30 Uhr mit den Sky Experten Manuel Baum, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Premier League.

Alle Spiele des 5. Spieltags

Dienstag:

20:20 Uhr: Crystal Palace – FC Brentford live auf Sky Sport 1

20:20 Uhr: FC Fulham – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

20:35 Uhr: FC Southampton – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Leeds United – FC Everton live auf Sky Sport 3 und Sky Sport UHD

Mittwoch:

20:20 Uhr: Manchester City – Nottingham Forest live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: FC Arsenal – Aston Villa live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: AFC Bournemouth – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 4

20:30 Uhr: „Match of the Week“ FC Liverpool – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

20:35 Uhr: West Ham United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 5

Donnerstag:

20:50 Uhr: Leicester City – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

