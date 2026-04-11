Die Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga HEUTE live auf Sky

Die Spiele der Qualifikationsgruppe am Samstag: SCR Altach – GAK, WAC – SV Ried und Blau-Weiß Linz – WSG Tirol

Der Experte am Samstag: Andreas Herzog

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X

Alle Klubs der Qualifikationsgruppe sind am Samstag im Einsatz. Um 17:00 Uhr treffen der WAC und die SV Ried aufeinander. Die Wolfsberger treten erstmals unter der Regie des neuen Trainers und ehemaligen Sky-Experten Thomas Silberberger an. Der 52-jährige übernahm am Dienstag nach der Entlassung von Ismail Atalan und ist schon der vierte Coach der Kärntner in dieser Saison. Ob das Debüt von Silberberger glückt, sehen Fans auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich wird auch in Altach gespielt. Die Vorarlberger haben den GAK zu Gast und wollen nach der Niederlage gegen Ried wieder zurück in die Erfolgsspur. Doch das wird keine einfache Aufgabe werden, denn die Grazer gewannen alle drei Spiele in der Qualifikationsgruppe bisher. Am vergangenen Spieltag setzte sich das Team von Trainer Ferdinand Fellhofer mit 2:1 gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz durch. Das Duell läuft live auf Sky Sport Austria 3.

Das Abendspiel um 19:30 Uhr bestreiten Blau-Weiß Linz und die WSG Tirol. Die Linzer geraten immer weiter unter Druck und müssen anfangen zu punkten, wenn der Abstieg noch vermieden werden soll. Vier Punkte fehlen inzwischen auf das rettende Ufer. Die Tiroler hingegen haben schon acht Zähler Vorsprung auf den Abstiegsplatz und gewannen zuletzt mit 3:1 gegen Wolfsberg. Wer sich durchsetzen kann, sehen Fans auf Sky Sport Austria 1.

Samstag, 11. April 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Beitragsbild: GEPA