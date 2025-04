Die Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga heute live bei Sky

Die Qualifikationsgruppe am Samstag mit den Partien Hartberg – LASK, GAK – Altach und WSG Tirol – Austria Klagenfurt ab 16:30 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Sky-Experte am Samstag: Thomas Silberberger

Zwei Siege aus zwei Spielen in der Qualifikationsgruppe stehen für den LASK zu Buche. Beim überraschenden ÖFB-Cup-Finalisten Hartberg wollen die Athletiker den dritten Sieg in Folge einfahren und den perfekten Start in den Finaldurchgang hinlegen. Fans können diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Zeitgleich empfängt der GAK, das neue Tabellenschlusslicht, die Altacher. Mit der Niederlage gegen den LASK am vergangenen Spieltag haben die Grazer die rote Laterne von den Vorarlbergern übernommen, könnten sie mit einem Sieg aber schon wieder abgeben. Das Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Spiel am Samstag gastiert Austria Klagenfurt bei der WSG Tirol. Die Tiroler befinden sich mitten im Abstiegskampf und brauchen jeden Punkt. Die Kärntner hingegen mussten am vergangenen Spieltag den zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe abgeben und haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf den letzten Platz. Dieses Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Thomas Silberberger begrüßen die Zuschauer:innen am Samstag ab 16:30 mit der Vorberichterstattung für die Spiele der Qualifikationsgruppe, die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Fans dürfen sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 12. April 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – CASHPOINT SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Thomas Silberberger

Beitragsbild: GEPA