Ebenfalls am Samstag ab 16:15 Uhr WAC – Austria Lustenau und Altach – Blau-Weiß Linz

Sky-Experte am Samstag: Marko Stankovic

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Zuseher:innen in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga wieder auf spannende Duelle freuen. In der Qualifikationsgruppe geht das Rennen um die Europacupplätze und gegen den Abstieg in die entscheidende Phase.

Die Qualifikationsgruppe der Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag trifft Austria Wien auf WSG Tirol. Beide Mannschaften sind in der Qualifikationsgruppe noch ungeschlagen und möchten dies auch an diesem Wochenende beibehalten. Das Duell der beiden formstarken Teams ist ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich empfängt der WAC den Tabellenletzten Austria Lustenau. Nach dem verlorenen Vorarlberg-Derby brauchen die Lustenauer dringend Punkte im Abstiegskampf, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, während die Wolfsberger seit bereits sechs Spielen auf einen Sieg warten. Die Partie ist ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. In Vorarlberg trifft zudem Altach auf Blau-Weiß Linz. Ab 16:15 Uhr können Sky Zuseher:innen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgen. Alle Samstagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 20. April 2024

16:15 Uhr

FK Austria Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marko Stankovic

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

