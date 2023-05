Die Qualifikationsgruppe mit WSG Tirol – SV Ried heute live und exklusiv bei Sky

via

Bereits am heutigen Freitag startet die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit der Begegnung zwischen der WSG Tirol und der SV Ried. Die Innviertler blieben in den letzten vier Spielen ohne Niederlage und könnten die Wattener mit einem Sieg ebenfalls in den Kampf gegen den Abstieg ziehen. Die Begegnung ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass.

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 12. Mai 2023

19:00 Uhr:

WSG Tirol – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Lisa Perstaller

Sky Experte: Walter Kogler

Samstag, 13. Mai 2023

16:15 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 14. Mai 2023

13:30 Uhr:

LASK – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Hans Krankl

16:15 Uhr:

FK Austria Wien – SK Rapid Wien, live auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

Kommentator: Otto Rosenauer

Co-Kommentator: Peter Stöger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA