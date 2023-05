Die Qualigruppe mit Altach – Hartberg & WAC – Lustenau heute live auf Sky

Die Qualifikationsgruppe am Samstag ab 16:15 Uhr: SCR Altach – TSV Hartberg und WAC – Austria Lustenau live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Mit dem Sky X Traumpass alle Spiele live streamen

Nach dem Auftaktspiel der 29. Runde am Freitag geht es in der Qualifikationsgruppe am Samstag um 16:15 Uhr weiter. In Vorarlberg empfängt der SCR Altach den TSV Hartberg. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Zeitgleich trifft der WAC im Spitzenspiel der Qualifikationsgruppe auf Austria Lustenau. Können die Kärntner mit einem Sieg an die Tabellenspitze springen? Die Antwort gibt es live & exkusiv auf Sky Sport Austria 3.

Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Samstag, 13. Mai 2023

16:15 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Bild: GEPA