Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute und morgen live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Am heutigen Samstag die Spiele WSG Tirol – Austria Wien, WAC – SV Ried und GAK – TSV Hartberg

Sky-Experten am Samstag: Marc Janko

Jetzt die ADMRIAL Bundesliga mit Sky Stream live erleben!

Die ADMIRAL Bundesliga meldet sich aus der Länderspielpause zurück! Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am heutigen Samstag empfängt die WSG Tirol Austria Wien. Die Veilchen mussten sich in der vergangenen Runde gegen Blau-Weiß Linz geschlagen geben, wollen in Tirol aber direkt wieder eine Siegesserie starten. Das Team von Philipp Semlic wartet hingegen seit dem zweiten Spieltag auf einen vollen Erfolg. Ob die Tiroler gegen die Wiener feiern können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit trifft der WAC auf Aufsteiger Ried. Die Lavanttaler müssen sich nach dem Abgang von Trainer Didi Kühbauer neu sortieren, wollen aber dennoch den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Diese Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel begrüßt der GAK die Hartberger. Das Tabellenschlusslicht aus Graz braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die restlichen Teams nicht zu verlieren. Gelingt Ferdinand Feldhofer und seinem Team der erste Saisonsieg gegen die Mannschaft von Manfred Schmid? Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 18. Oktober 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

WSG Tirol – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Grazer AK 1902 – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Marc Janko

Bild: GEPA