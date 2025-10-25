Die Samstagsspiele der 11. Bundesliga-Runde heute live & exklusiv bei Sky

Am Samstag die Spiele LASK – GAK, SCR Altach – TSV Hartberg und WSG Tirol – Blau-Weiß Linz

Die Sky Experten am Wochenende: Thomas Silberberger am Samstag sowie am Sonntag Andreas Herzog

In der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga warten spannende Duelle auf die Fans. Am Samstag bestreitet Didi Kühbauer mit dem LASK das erste Heimspiel nach seiner Rückkehr gegen den GAK, ehe am Sonntag zunächst Sturm Graz gegen den WAC antritt und am Abend Austria Wien Red Bull Salzburg empfängt. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Thomas Silberberger live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag bestreitet Didi Kühbauer gegen den GAK sein erstes Heimspiel seit seiner Rückkehr als LASK-Trainer. Während die Linzer an den Sieg gegen Rapid anknüpfen und in der Tabelle weiter nach oben klettern möchten, geht es für die Grazer um wichtige Punkte, damit der Abstand zum vorletzten Tabellenplatz nicht größer wird. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt Altach den TSV Hartberg. Beide Teams warten bereits seit vier Spieltagen auf einen vollen Erfolg – wer kann diese Sieglosserie am Samstag beenden? Die Antwort darauf gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel begrüßt die WSG Tirol Blau-Weiß Linz. Die Tiroler mussten sich am letzten Wochenende in einem Fünf-Tore-Spektakel gegen Austria Wien geschlagen geben, während die Linzer mit 3:4 nur knapp das Nachsehen gegen Meister Sturm hatten. Regnet es an diesem Spieltag erneut Tore? Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Thomas Silberberger mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 25. Oktober 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

LASK – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Thomas Silberberger

