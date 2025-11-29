Die Samstagsspiele der ADMIRAL Bundesliga HEUTE live auf Sky Sport Austria

Die Partien Austria Wien – WSG Tirol, SV Ried – WAC und GAK – Blau-Weiß Linz am Samstag

Heute im Experten-Einsatz: Werner Gregoritsch

Heute kommt es zum Duell zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz, die die beiden letzten Tabellenplätze belegen. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Bundesliga-Samstag mit dem Keller-Duell zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag kommt es in Graz zum Duell zwischen dem Vorletzten, dem GAK, und dem Tabellenletzten, Blau-Weiß Linz. Die Grazer haben durch ihren Sieg gegen Rapid die rote Laterne an die Linzer abgegeben und wollen den Abstand mit einem weiteren Erfolg vergrößern. Blau-Weiß Linz hingegen musste sich zuletzt der Austria geschlagen geben und braucht nun dringend Punkte. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Zur selben Zeit empfängt die Wiener Austria die WSG Tirol. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende ihre Partien mit 3:2 für sich entscheiden und möchten nun an diesen Erfolg anknüpfen. Können die Veilchen den dritten Sieg in Folge feiern oder bleiben die Tiroler auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Im dritten Samstagsspiel trifft die SV Ried auf den WAC. Nachdem der Start unter Ismail Atalan misslungen ist, wollen die Kärntner diesmal einen vollen Erfolg feiern. Die Oberösterreicher haben jedoch etwas dagegen. Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Jörg Künne und Experte Werner Gregoritsch mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 29. November 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FK Austria Wien – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Grazer AK 1902 – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Experte: Werner Gregoritsch

Foto: GEPA