Die Samstagsspiele der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Die Partien Blau-Weiß Linz – Austria Wien, SCR Altach – WAC und TSV Hartberg – SV Ried am heutigen Samstag

Sky-Experten am Samstag: Marc Janko

Der Bundesliga-Samstag mit Sky Experte Marc Janko live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am heutigen Samstag empfängt Blau-Weiß Linz die Veilchen aus Wien. Die Linzer benötigen dringend Punkte, um sich vom Tabellenende abzusetzen. Auch für die Austria geht es um wichtige Zähler, um sich in die Top sechs zu schieben. Welche der beiden Mannschaften das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Gleichzeitig reist der WAC mit seinem neuen Trainer Ismail Atalan nach Vorarlberg zum SCR Altach. Gelingt den Lavanttalern im ersten Spiel nach Peter Pacult direkt ein Sieg, oder nutzen die Vorarlberger die Unruhe beim Gegner und sichern sich die drei Punkte? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Im dritten Samstagsspiel empfängt Hartberg die SV Ried. Beide Teams konnten ihre Partien vor der Länderspielpause für sich entscheiden und richten nun ihren Blick auf eine mögliche Platzierung unter den Top sechs. Wer wird sich in diesem Duell durchsetzen? Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky-Experte Marc Janko mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 22. November 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte: Marc Janko

Bild: GEPA